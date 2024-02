– Jeg har fått kommentarer der folk har sagt: «Fran spilte veldig bra, for en kamp, men hun ser stor ut i dag». Var den kommentaren nødvendig? Hvordan kroppen min ser ut burde ikke bety noe, sier Kirby til BBC.

I intervjuet åpner Chelsea-spissen seg om kroppshets på sosiale medier, som hun mener bidrar til at flere kvinnelige fotballspillere føler et press om å spise mindre for å se bedre ut på TV.

Spilleren ble hyllet av sin egen trener, Emma Hayes, som adresserte det hun kaller et ernæringsproblem blant spillere. Hayes mener det skjer på grunn av at flere føler krav om å se ut på en viss måte.

FÅR STØTTE: Emma Hayes roser Fran Kirby for åpenheten. Her før kampen mellom Chelsea og Leicester City i november i fjor. Foto: Steven Paston / Pa Photos / NTB

Nå snakker Kirbys lagvenninner, Guro Reiten og Maren Mjelde, ut om problemet.

– Det er trist. Sånn er verden på internett og sosiale medier. Da kan man skrive nesten hva man vil, om hva som helst. Det er baksiden med denne interessen som begynner å komme rundt kvinnefotball, da dukker nettrollene opp, sier Reiten til VG.

Hun synes lite om at spillernes kropper står i fokus.

– For meg spiller det ingen rolle hvordan du ser ut. Kan du spille fotball, så kan du spille fotball. Du hadde ikke gått bort til noen på gaten og slengt dritt. Hvorfor skal du gjøre det bak tastaturet? Det skjønner jeg ikke, sier Reiten.

Selv har kantspilleren lært seg noen triks for å unngå å bli påvirket av stygge kommentarer.

– Jeg går ikke inn og leser alle meldingene jeg får. Det har vi lært fra tidligere, at ikke er noe vits, sier hun.

NÆRE: Guro Reiten og Fran Kirby feirer etter cupfinaleseier i 2021. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Maren Mjelde mener også at dette er baksiden med sosiale medier.

– Jeg synes det er helt forferdelig at noen sitter bak et tastatur og skriver om dette. Vi hadde ikke gjort det i samfunnet ellers, å kommentere på utseendet til noen, på gaten eller på jobb. Det synes jeg er helt uhørt.

Mjelde mener at dette er noe som er det beste med fotballen, at spillerne ser forskjellige ut, så lenge man har noen ekstreme styrker.

Hun har ikke kjent så mye på kroppspress selv, men mener at det ikke er noe gøy om jenter blir påvirket av hvordan de ser ut på banen.

– At man skal føle seg uvel, fordi en drakt er litt for stor ... Jeg spiller selv i en altfor stor drakt, fordi jeg synes det er komfortabelt. Hvis bildet da blir tatt i en feil vinkel eller hva det er, så ser jeg større ut enn hun ved siden av meg, sier Mjelde.

Det mener hun ikke bør bety noe.

– Jeg vil heller at de skal kommentere at jeg er god i fotball eller ikke, enn at de kommenterer på kropp. Det hører ikke hjemme noe sted, sier Mjelde.

FOKUSERE PÅ FOTBALLEN: Maren Mjelde, her fra landslagssamlingen på SR Bank Arena i februar. Foto: Carina Johansen / NTB

I 2020 ble Kirby diagnostisert med et hjertesykdom, og i 2023 måtte hun operere kneet, og måtte derfor stå over VM.

På vei tilbake fra skade, la hun merke til at flere av disse kommentarene dukket opp.

– Særlig etter hjerte-diagnosen var det tøft. Jeg hadde vært ute en stund og gått opp i vekt, fordi jeg ikke kunne bevege meg, sier hun og fortsetter:

– Jeg har lest ting om meg selv, og tenkt: Er det dette folk tenker om meg? Eller er det slik jeg faktisk ser ut? Det påvirker meg fremdeles, men jeg er blitt flinkere til å håndtere det.

Fikk du med deg denne?