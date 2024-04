– Jeg er ikke enig, absolutt ikke. Det er som om jeg skulle sagt at han er en manager på league two-nivå. Erling er verdens beste spiss, og hjalp oss med å vinne det vi vant i fjor, sier Manchester City-sjef Pep Guardiola på VGs spørsmål.

Det var i studio hos Sky Sport etter 0–0-kampen mellom Manchester City og Arsenal at Roy Keane tok for seg prestasjonen til Haaland.

– Nivået hans i banespillet er så dårlig. Det er ikke bare i dag. Foran mål er han den beste i verden, men i banespillet er det så dårlig. Han er nesten som en League 2-spiller, var blant det Keane sa i kanalens studio.

Kritikk var det også å få i engelske aviser:

Uttalelsene er blitt en stor snakkis her i England. Delvis fordi Keane har en forhistorie med Alfie Haaland etter å ha skadet faren til Erling stygt under en kamp mellom Manchester City og Manchester United.

– Grunnen til at vi ikke skapte sjanser mot Arsenal er ikke på grunn av Erling, men fordi vi trengte mer folk i boksen. Vi spilte en utrolig kamp, men vi savnet flere i siste tredjedel. Men Erling er eksepsjonell, sier Guardiola kontant.

Selv om han får kritikk: Haaland er toppscorer i Premier League med 18 nettkjenninger. Det til tross for at han mistet halvannen måned med spill grunnet en skade.

Guardiola spøker med at han kunne blitt TV-ekspert om tilbudet var lukrativt nok, før han kritiserer praksisen deres:

– Jeg forstår det når det kommer fra journalister, siden de ikke har spilt på dette nivået. Men når det kommer fra gamle spillere, overrasker det meg. Hukommelsen deres blir borte så kjapt, sier Guardiola om ekspertenes uttalelser.

Guardiola viste seg også fra sin sarkastiske side på tirsdagens pressekonferanse:

Pressekonferansen handlet i stor grad om Haaland. Hvordan håndterer han å få så krass kritikk fra en så profilert ekspert? Kunne han vært brukt annerledes i storkampen? Hvorfor ble han så isolert?

Svarene var stor sett de samme: «Det handler ikke bare om Erling.»

Haalands mentale styrke i motgang ble også tema. Har Guardiola noen gang opplevd noen med lignende dedikasjon?

– Det var virkelig overraskende fra dag én. Du kjenner ikke spillerne før de faktisk er her. Han lever livet kun for å være klar for kamp. Restitusjonen han må gjennom er ikke lett, i forhold til andre spillere. Men han er klar over det, og det er folkene rundt ham og klubben også, sier Guardiola.

Manchester City får besøk av fjerdeplasserte Aston Villa onsdag kveld klokken 21.15.

Haaland og hans kompani er litt på etterskudd i kampen om tittelen i Premier League og har nepperåd til feilsteg resten av sesongen.