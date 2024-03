Seieren mot Carlsen skjedde i såkalt bullet-sjakk - sjakk der tenketiden er bare ett minutt og det spilles digitalt.

Argentinske aviser har de siste dagene vært fulle av historier om vidunderbarnet.

Og i det landet blir du gjerne sammenlignet med folk som har slått tunneler med ball. Derfor har han blitt «Sjakkens Messi» i hjemlandet.

– Han er et talent ut over det normale, fastslår chess.com-journalist Tarjei J. Svensen.

Sjakknettstedet har Oro som frontfigur for sin barneversjon ChessKid.

BLE SLÅTT: Magnus Carlsen, her fotografert i juli i forbindelse med en turnering. Foto: Jurica Galoic/PIXSELL / Pa Photos / NTB

Sjakkspillere har såkalt rating. Og Magnus Carlsen har sammenhengende siden 2011 vært den spilleren som har hatt høyeste rating i verden. Han ligger nå på 2830.

Lille Faustino ble den yngste til å nå 2200. Han ble også den yngste til å nå 2300.

Han ligger nå på 2330 og er nummer 43 av alle argentinere til å spille sjakk - ti år gammel.

– De oversiktene som mine kolleger i chess.com har laget, viser at han har den høyeste rating noen sinne i sin alder.

Samtidig er han nummer én i verden for dem under 11 år.

– Vamos, ropte sjakkgeniet fra Argentina da han vant brikke etter brikke mot Carlsen, viser en video på sosiale medier.

– Fausti er ikke hvilken som helst gutt. Han er et geni. Et vidunderbarn som har fått en gave, fastslår den argentinske storavisen Clarín i sin omtale av det nevnte bulletpartiet.

Partiet mot Carlsen varte i 48 trekk.

– Jeg er veldig glad. Det er fantastisk for meg, for jeg har aldri møtt Carlsen før, sa 10-åringen etter seieren ifølge Buenos Aires Herald.

Sjakkekspert Svendsen sier Oro er spesielt god i lynsjakk på nettet.

– Han tilhører den generasjonen som oppdaget sjakk i corona-tiden og som elsker å spille sjakk på nett.

– Selv om dette var et bulletparti, så er Magnus topp to-tre i verden også der.

Slik reagerte ti-åringen da han oppdaget at han hadde vunnet:

I et intervju med Perfil i fjor avslørte guttens trener, Jorge Rosito, at nordmannen er Faustinos favorittspiller.

Etter å ha møtt ham i et bullet-parti i fjor, spekulerte Hikaru Nakamura i om dette er en kommende verdensmester.

Tarjei J. Svendsen forteller at Oro allerede har tatt ett napp i det å bli internasjonal mester, nivået under stormester. Han må ha tre for å få tittelen.

Sør-Amerika har aldri hatt verdensmesteren i sjakk.

Faustino Oro er født i oktober 2013. Måneden før Magnus Carlsen ble verdensmester i klassisk sjakk for første gang:

Mamma og pappa har sagt opp gode jobber for å å følge sønnen, skriver Clarín. Han skal kunne fortsette skolegangen, men samtidig satse for fullt på sjakken.

Hvor han har flyttet? Samme sted som Messi flyttet til, selvfølgelig. Catalonia.

PS: Lysten på påske-sjakk? Magnus Carlsen deltar i Grenke-turneringen, som går på TV2. Nordmannen innledet med tap for Richard Rapport og deretter seier mot den relativt ukjente tyskeren Daniel Fridman.