Den ansatte kvinnen i Formel 1-laget Red Bull som anklaget teamsjef Christian Horner for «kontrollerende atferd» er suspendert. Dette skjer som et direkte resultat av funnene i den interne granskingen som Red Bulls morselskap gjennomførte i forrige uke, melder Daily Mail.

Granskingen hørte 60 timer med vitnemål og resulterte i en 150 siders rapport fra en advokat i London. Horner ble frikjent for anklagene.

Den ansatte har fortsatt mulighet til å anke utfallet av granskingen. Horner er for tiden i Saudi-Arabia foran helgens Grand Prix i formel 1. Hans kone, artisten Geri Halliwell, skal være på plass.

Ifølge The Sun har Halliwell bedt sin ektemann om å kutte båndene med den kvinnelige kollegaen.

En talsperson for Red Bull sier at de ikke kan kommentere personalsaker, men at granskingen har vært rettferdig, grundig og upartisk. De vil fortsette å strebe etter de høyeste standarder på arbeidsplassen.

I helgen ba Max Verstappens far, Jos Verstappen, Horner om å gå av. Han mente situasjonen var ødeleggende for laget. Max Verstappen tok på sin side ikke stilling i konflikten mellom faren og teamsjefen.

Ifølge velinformerte The Telegraph skal Verstappen være villig til å forlate Red Bull for Mercedes - om det skulle bli nødvendig.

Flere andre teamsjefer - både Toto Wolff i Mercedes og Zak Brown i McLaren - har uttrykt bekymring for Formel 1s gode navn og rykte og mener at det må større åpenhet enn det Red Bull har vist.

