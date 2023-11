Neste uke gjenforenes mest sannsynlig Klæbo med tidligere landslagskolleger og trener Monsen når det er verdenscupåpning i Ruka. De har litt å prate om etter at Klæbo forlot landslaget.

– Det har gått fint å være landslagstrener i dette. Men det er en sak som er blitt pratet om både sent og tidlig, og da kan du jo si at det er en energilekkasje. Jeg syns guttene har vært enestående, sier Monsen til VG.

Torsdag var det mediedag på Beitostølen, fredag er det nasjonal langrennsåpning med sprint. Klæbo har hatt corona og står over.

– Hva tenker du når Klæbo sier at skiforbundet ikke har verdier?

– Jeg tenker ganske mye, men jeg ønsker ikke si hva jeg tenker om det. Det får bli hans greie. Jeg ønsker ikke, og har ingen grunn til, å sende en retur til ham når han snakker om verdier. Han får snakke om sine verdier, men alle saker har minst to sider. Vi leser og ser og gjør våre vurderinger, svarer Monsen.

KLAR FOR NY SESONG: Sprintlandslagstrener Arild Monsen under mediedagen på Beitostølen torsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Klæbos verbale angrep mot skiforbundet Vis mer ↓ Da Klæbo sa nei til landslaget i april begrunnet han blant annet det med at han har flere kamerater på landslaget han følte ble dårlig behandlet i uttaksprosessen. I september langet Klæbo ut mot skiforbundet i en podkast. – Jeg føler at du må behandle folk på en god måte. Hvis du skal gjøre det så må du være åpen, du må ha verdier fra bunnen av hjertet. Det tror jeg ikke de (Skiforbundet) har akkurat nå, sa Klæbo. I oktober inngikk Klæbo en sponsoravtale med Norsk Kylling. I den forbindelse møtte han pressen og langrennsstjernen sa til VG at han vil at ting skal være ordentlig og ryddig. – Det koker ned til verdier, og det koker til hvordan vi behandler folk og hvordan vi opptrer – og hvordan vi etterstreber å leve etter verdiene, sa Klæbo.

Nå er det klart at Klæbo og skiforbundet har kommet frem til en avtale. Klæbo undertegner en standard representasjonsavtale, som gjør at han kan gå verdenscup selv om han ikke er på landslaget.

Monsen sier han og laget har jobbet seg gjennom energilekkasjen og utspillene fra Klæbo.

– Har Klæbo rett i at skiforbundet mangler verdier?

– Han får svare på det. Jeg er ansatt i skiforbundet og syns det er trist at vi blir hakkekyllinger, for det har vi blitt. Det kan det ikke være tvil om. Jeg syns det er leit at kritikken mot skiforbundet er så lite balansert. Men tiden er ikke inne for at jeg kan løfte på det lokket nå. Men jeg sitter på god dokumentasjon, svarer Monsen uten å utdype hvilken dokumentasjon det er snakk om.

Team Klæbo ved rådgiver Lasse Gimnes sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

VM-GULL: Norge vant stafetten i Planica i mars, på laget gikk fra venstre: Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Heiko Junge / NTB

Pål Golberg tok VM-gull på lagsprint og stafett i Planica sist vinter, nå ser han frem til å prate med Klæbo.

– Jeg er interessert i å høre hva han mener, jeg føler ikke nødvendigvis at jeg har fått svar på det. Jeg har et profesjonelt forhold til Johannes og jeg ser ekstremt opp til ham som idrettsutøver. Men jeg er interessert i å vite hva han ser for seg å gjøre videre, for jeg regner med at han kommer til å være skiløper i mange år fremover, sier Golberg til VG.

Han håper Klæbo kommer tilbake på landslaget.

– Vi ønsker ham hjertelig velkommen tilbake. Det er er det beste for skiforbundet. Jeg er interessert i høre fra ham hva som kreves for at han skal komme tilbake på laget, sier Golberg.

Sprintlandslagstrener Monsen tror konsekvensen av at skiforbundet hadde tatt til motmæle på verdi-utspillene til Klæbo kunne blitt store.

– Du ønsker ikke lage konflikt og hadde du gjort det, så hadde det smelt på en eller annen måte. Det er ikke lett å holde tungen rett i munnen, sier Monsen til VG.

Men han holder kontakten med Klæbo og snakket med ham sist gang onsdag. Men han har noen krav når Klæbo skal på tur med landslaget igjen.

– Jeg har sagt til ham to ganger: Når du sitter ved bordet i Ruka, så er det noen spilleregler som gjelder. Det skal være ærlige og ikke bare kunstige smil. Alle må føle trygghet. Har vi noe å si til hverandre, så må vi gjøre det, sier Monsen.

Han tror ting blir bra.

– Johannes er ikke blitt spedalsk for oss og jeg tror han hadde hatt best av å være på landslaget. Jeg håper og tror han savner guttene og ikke minst meg, sier Monsen og ler.