– Personen har blitt politianmeldt. Brann sanksjonerer med utestengelse i 35 kamper. I tillegg vil kostnad for klær som ble skadet eller ødelagt fra barna, bli videreført til vedkommende, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes i en pressemelding.

Et barn på første rad ble truffet av bluss under kampen mellom Brann og BodøGlimt søndag. Fem personer ble anmeldt.

– Vi fikk alle en klump i magen da vi hørte nyheten om at det ble kastet pyro fra lenger oppe på tribunen på Brann Stadion – som traff et barn som hadde kommet på stadion for å se favorittlaget sitt spille kamp, sa Lise Klaveness til VG.

– Vi jobber sammen med Norsk Toppfotball, NFF og supporterne for å skape trygge rammer på fotballkamper. Hendelsen vi hadde på søndag med kasting er totalt uakseptabel, sier Kalvenes i Brann.

Brann skriver videre at personen som kastet blusset har lagt seg flat for hendelsen.