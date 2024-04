Lillestrøm må tilbake til august 2015 for å finne noe lignende på Åråsen. Da ble det 0–5 mot Rosenborg.

– Det er flaut, sier LSK-spiller Eric Kitolano til VG.

Forsvarsbauta Ruben Gabrielsen – som ble lurt i forkant av Grønbæks 3–0-scoring – sier det gjør veldig vondt.

– Jeg synes vi henger med i førsteomgang og er lojale til planen. I annenomgang gjør vi ikke det, og de er et meget bra fotballag som utnytter det. Da blir det veldig stygt, sier LSK-stopperen til VG.

– Det gjør veldig vondt. Det er disse dagene du ikke vil være fotballspiller, men vi skal prøve å få sove i natt. Så må vi møtes i morgen og se på kampen sammen før vi går videre til neste match.

Ruben Gabrielsen prøver å blokkere et skudd under det ydmykende tapet på Åråsen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Hvordan vil du karakterisere din egen innsats? spør VG.

– Hva tenker du på her? Du har en tanke her.

– Jeg tenker spesielt på 3–0-scoringen, kommenterer VG.

– 3–0?! Er det den du drar opp? Synes du det er dårlig av meg?

– Jeg lurer på ...

– Det er du som er journalist. Den første scoringen er på meg.

– Ja ...

– Ja, det er altfor dårlig av meg.

– Hvorfor tar du den på din kappe?

– Nei, det er dårlig av meg. Det er elendig. Det er en bakromstrussel og den må jeg falle av på.

– Sjansene de får, blir det mål av. Du ser kvalitetene de har på midten. Man ser det ganske tydelig, sier Eric Kitolano.

Til pause var det ikke lett å spå at det skulle ende så stygt for Lillestrøm. For det lugget lenge i banespillet for Bodø/Glimt på Åråsen-gresset.

– Annenomgangen er veldig mye bra. «Overall» er det merkelig nok perioder vi ikke er fornøyde med, sier Glimt-assistent Gaute Helstrup til VG.

– Ting blir ikke bygd på en dag. Og med det laget her, så vil man at det skal gå «sånn, sånn, sånn», men det gjør det aldri, sier Håkon Evjen, en av fem målscorere, til VG.

Etter hvilen vartet Glimt opp med fire scoringer, og den vakreste sto Patrick Berg for, med et fantastisk treff fra rundt 25 meter.

– Jeg liker best å skyte derfra, sier Berg til VG.

PS: LSK har to seksmålstap som verst på hjemmebane i den øverste divisjonen: 0-6 for RBK i 2003 og 1-7 for Fredrikstad i 1954.