I april 2021 kom tolv europeiske storklubber med en felles uttalelse om at de ville bryte ut i en splitter ny liga: Super League.

Etter at spillere, supportere og store deler av fotballopinionen raste og slaktet Super League, trakk storklubb etter storklubb seg. Turneringer som Champions League var likevel ikke truet.

Planene ble lagt på is.

Men torsdag kan imidlertid en dom få det til å ulme i Fotball-Europa igjen.

Slik var den opprinnelige planen til Super League:

Da kommer EUs domstol med sin dom i en sak med:

Fifa og Uefa på den ene siden.

A22 på den andre siden.

Sistnevnte er et selskap som ble etablert for nettopp å støtte Super League.

Det skal blant annet bli sett på om Fifa og Uefa handlet ulovlig da de slo ned hardt på Super League i 2021.

Uefa har monopol til europeisk klubbfotball. De kan for eksempel derfor straffe klubber som oppretter egne ligaer/turneringer.

Fotballens fremtid kan dermed bli dramatisk endret når EU-domstolen torsdag skal avgjøre om Uefa har enerett på å arrangere internasjonale klubbturneringer.

Super League-tilhenger A22 er lei av monopolet. De siste dagene har de drevet hard kampanje i sosiale medier:

– Vi mener at EUs prinsipper og frihet bør gjelde i fotballen.

– Fri konkurranse er bedre for supporterne, bedre for klubbene og bedre for fotballen.

A22 mener at flere milliarder euro står på spill og at monopolet må ta en slutt for at fotballen skal ha en lys fremtid.

Uefa truet i 2021 med å kaste Super League-klubber ut av hjemlige, europeiske og verdensturneringer. Med en seier til Super League hos EU, vil ikke Uefa kunne komme med slike trusler.

Det som kan få Fotball-Europa til å skjelve litt ekstra er superligaens «superadvokat»: Jean-Louis Dupont.

Mannen bak den revolusjonerende Bosman-dommen på 90-tallet.

Ifølge nettstedet Off the Pitch har Dupont uttalt:

– Ingen kan ha monopol og alle burde få sjansen til å teste lykken. Alle har retten til å skape noe, et tilbud for supporterne som er bedre enn hva som eksisterer fra før. Det kalles konkurranse.

KLAR BESKJED: Chelsea-supportere demonstrerer etter at Super League-planene kom frem. Foto: NEIL HALL / EPA / NTB

Med «bedre enn hva som eksisterer» henviser han etter alle solemerker til Uefas Champions League. Dupont mener torsdagens avgjørelse vil være «100 ganger mer viktig» enn Bosman-dommen.

Da superligaen først ble annonsert i april for snart tre år tilbake, ble det hyllet av de mektigste klubbeierne i Europa.

– Ved å samle verdens beste klubber og spillere til å spille mot hverandre hver uke, vil Super League åpne et nytt kapittel for europeisk fotball, sa for eksempel Manchester United-topp Joel Glazer.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid var klubbene som startet planene.

Torsdag formiddag kommer avgjørelsen i EUs domstol.