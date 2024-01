Etter en drøy times spill sørget stortalentet Signe Gaupset (18) for at Brann gikk opp i ledelsen. Hun avanserte innover i sekstenmeteren og la inn foran mål. Innlegget klønet hjemmelagets keeper Olivie Lukásová i eget mål da hun forsøkte å snappe ballen.

– I den tiden vi er inne i nå. Der det går litt nedover med landslaget, at vi da får et norsk klubblag til kvartfinale er så viktig. Det er så godt å se, sier fotballekspert i NRK Carl-Erik Torp.

Brann er det første norske kvinnelaget som har tatt seg til sluttspillet etter at det nye formatet ble innført i 2021. I det gamle oppsettet kom Røa til kvartfinale i 2009/10-sesongen og LSK Kvinner i 2018/19-sesongen.

– Jeg klarer ikke. Det blir for masse for meg, sier Mikaelsen til NRK om hva det betyr for henne, mens hun står foran de tilreisende Brann-fansen som synger Nystemten.

Under intervjuet foran Brann-fansen sang supporterne: «Verdens beste keeper».

– Jeg var på gråten. Jeg ble så rørt, sier Mikaelsen til BT om hyllesten.

VIDERE: Aurora Mikaelsen jubler etter scoringen. Branns keeper var både heldig og dyktig i oppgjøret. Foto: MICHAL CIZEK / AFP / NTB

Men Brann gikk ikke videre uten kontroverser. Helt på slutten av første omgang fikk Slavia Praha corner. Brann-keeper Aurora Mikaelsen gikk ut for å bokse, men bommet på ballen. Hjemmelaget headet ballen i det åpne buret, men hoveddommer Maria Caputi blåste frispark til Brann-keeperen. Reprisen ga ingen gode svar på hvorfor det blå blåst frispark.

– Hva i alle dager skjer? Det er mystiske greier. Her er Brann fryktelig heldige, oppsummerer fotballekspert i NRK Aleksander Schau hendelsen.

– Det er både høyt og lavt i dag, sier Mikaelsen til NRK etter kampen om egen prestasjon og legger til:

– Jeg er glad for at det ikke ble mål, og så er jeg glad for at jeg bidrar til å dra i land seieren her i dag.

Hjemmelaget var avhengige av å slå Brann for å kunne ta seg videre fra gruppespillet. Flere av spillerne reagerte sterkt på annulleringen.

– Jeg forstår godt reaksjonen til Slavia Praha-spillerne, sier Vålerenga-spiller Mimmi Löfwenius på NRKs sending.

Brann er sikret 2. plass i gruppen med 10 poeng før den siste gruppespillskampen mot St. Pölten. De ligger bak Lyon på innbyrdes og har spilt én kamp mer. Hvem de møter i kvartfinalen er ikke klart ennå.

– Det hadde vært kult å møte Chelsea, sier matchvinner Gaupset.