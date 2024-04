Hele seks minutter på overtid pirket Saka ballen forbi Bayern-keeper Manuel Neuer, før han deiset i bakken.

TV-bildene viste at det var kontakt. Etter kampslutt marsjerte Saka bort til hoveddommer Glenn Nyberg, tydelig frustrert over ikke å ha fått straffe.

– Det er tydelig kontakt der i alle fall. Det går an å blåse på den, sier Martin Ødegaard etter å ha blitt vist reprisen under sitt intervju med TV 2.

– Det så ut som straffe og klar kontakt. Vi er ikke fornøyde, men når du ligger under 1–2 til pause så tar du uavgjort, sier Arsenals redningsmann Leandro Trossard.

Slik så situasjonen ut:

1 / 3





Arsenal tok ledelsen ved nettopp Saka, men havnet under 1–2 etter to forsvarstabber i de bakre rekker.

Arsenal-manager Mikel Arteta fikk så god uttelling da han satte innpå Gabriel Jesus og Leandro Trossard – og de brukte ti minutter på kombinere til 2–2.

Burde Arsenal fått straffe på overtid? Ja, den var klar! 50–50. Den er vrien. Nei, aldri straffe!

TNT-ekspert Rio Ferdinand mener London-klubben burde fått straffe og sjansen til å fullføre snuoperasjonen.

– Jeg kan ikke tro at det ikke ble dømt. Det er klar straffe. Jeg er i vantro, sier den tidligere Manchester United-forsvareren.

Da Glenn Nyberg blåste av kampen, trodde kanskje flere at det var for å se opp straffesituasjonen på VAR-skjermen. Men nei, kampen var faktisk over.

– Jeg mener det var korrekt ikke å gi straffe, mener BBCs ekspert Matt Upson – og utdyper:

– Det første du tenker er at det er straffe, men etter å ha sett reprisen ser det ut som Saka søker kontakt. Neuer bremser mens han løper ut, og det er Saka som nesten sparker ham til slutt. En virkelig god avgjørelse av dommeren under utrolig press, sier den tidligere England-forsvareren.

Arsenal-helt Martin Keown er ikke enig med landsmannen.

– Jeg finner det ganske alarmerende at det ikke ble straffe, sier Keown, som tirsdag var ekspert hos TNT Sports.

ET SISTE HÅP: Det er allerede bekreftet at Thomas Tuchel forlater Bayern etter sesongen. Dersom han skal avslutte med et trofé, er det trolig Champions League som er håpet. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Samtidig som Arsenal leder an i kampen om Premier League-trofeet, er Champions League trolig Bayerns siste tittelsjanse denne sesongen.

Vi må tilbake til 2011/2012 for å finne sist sesong de gikk troféløse.

Men faktaene er klare: Bayern München har vært Arsenals store verkebyll i Europa de siste årene. De tre foregående oppgjørene mellom lagene endte nemlig med 5–1-seier til tyskerne.

Det var Saka som sørget for 1–0-ledelse, før Bayern München slo tilbake etter mål av Serge Gnabry og Harry Kane.

Den første scoringen kom etter en misforståelse mellom Arsenal-duoen David Raya og Gabriel. Deretter lagde sistnevntes stopperkollega William Saliba straffe etter å ha felt Leroy Sané. Kane var sikker fra krittmerket.

Plutselig hadde Premier Leagues aller gjerrigste forsvar (24 baklengsmål) sluppet inn to mål i løpet av en kamp for første gang i 2024.

– Arsenal har vært gode defensivt hele sesongen, men nå har de gjort to tabber og blitt straffet to ganger, sa BBC-ekspert Matt Upson.

Foto: David Klein / Reuters / NTB

Etter en rolig åpning på annenomgang, tok det så fyr på Emirates.

Gabriel Jesus fintet unna to Bayern-forsvarere, før han serverte ballen på et sølvfat til Leandro Trossard. Belgieren satte inn 2–2 med en presis avslutning.

Bayern München var nære å slå tilbake igjen i det 90. minutt da Kingsley Comans flikk gikk i stolpen. Dermed ble det uavgjort når heller ikke Saka fikk straffe noen minutter senere.