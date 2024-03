– Da tenker jeg Sundby er totalt uvitende om hvilken dame hun er. Da har han null kunnskap om hennes form akkurat nå, sier Helene Marie Fossesholm til VG. Hun gikk selv inn til en sjetteplass i sesongens siste renn.

NM-tremila handlet uansett mest om Therese Johaug og hvordan hun kom til å prestere i sitt comeback mot Norgeseliten, ti måneder etter at hun ble mamma.

Johaug vant knusende overlegent, og Astrid Øyre Slind en erkjente at det gikk på motivasjonen løs.

Men debatten har gått i forkant av rennet. Martin Johnsrud Sundby har jobbet som NRK-ekspert under NM.

Før lørdagens tremil fikk Sundby spørsmål under en direktesending om landslagsløperne bør slå Johaug. Eksperten startet med å si at det er «åpenbart».

Han begrunnet det med at selv om hun har fått trent og holdt seg aktiv siden før og etter graviditeten, er det et stykke fra det til å skulle konkurrere i verdenstoppen.

Blant de norske løperne var ikke oppfatningen helt den samme. Fossesholm sier rett ut at hun visste at ingen kom til å slå Johaug.

– Jeg kan snakke for min egen del. Jeg hadde regnet med at hun skulle knuse meg. Ja, hun har ikke trent så mye på ski, men grunnformen hennes… Hun har trent i mange år, er et unikum av en utholdenhetsdame, så det vitner bare om at han ikke har noen peiling på den dama der.

Konfrontert med Fossesholms uttalelser etter lørdagens 30-kilometer, svarer Sundby at han tross alt har vært på lag med Johaug i 15 år og vet hva hun er fysisk kapabel til.

– Men hun er også en eldre dame og er blitt eldre siden sist hun var på langrennsarenaen. Det er aldri positivt i en idrett som langrenn. Uansett hvordan du vrir og vender på det, blir nivået litt lavere for hvert år som går.

KNUSENDE OVERLEGEN: Therese Johaug, her etter målgang under 30 kilometeren under NM del to på Lillehammer lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sundby er klar på at dét taler imot at Johaug skulle klare å hamle opp med eliteløpere «på så strak arm ti måneder etter fødsel».

– Det virker ikke som om Helene Fossesholm vet hva en fødsel innebærer for kvinner. For de damene som har vært gjennom det, er de kroppslige og fysiske forandringene så store, at å regne med å komme inn i verdenstoppen på ti måneder, det er nesten utenkelig.

– Jeg trodde Therese kunne være med å kjempe i dag. Men det er forskjell på å kjempe om et NM-gull og faktisk ha mulighet til å gå baklengs de siste to kilometerne og likevel vinne, er den klare talen fra Sundby.

Da VG spør hovedpersonen selv om hun er enig med Sundby, svarer Johaug slik:

– Nå har de (landslagsløperne) trent, gått en verdenscupsesong, jeg har ikke det treningsgrunnlaget og hatt en graviditet. Om de burde slått meg eller ikke… Jeg hadde i hvert fall trodd det skulle være jevnere, sier 35-åringen.

Astrid Øyre Slind er trolig blant dem som burde føle seg truffet av Sundbys utspill. Hun har vært blant Norges beste distanseløpere.

– Med hennes utgangspunkt, med det nivået hun har og ett år med opptrening, det var løse og vanskelige forhold, det var bratte bakker, det passer henne perfekt. Jeg tenker at selvfølgelig kommer Therese til å gå fort. Det var jeg ikke i tvil om.

Sophia Laukli har også sterke resultater i verdenscupen i år. Hun går for det amerikanske landslaget, men har norske aner og er en del av hardtsatsende Team Aker Dæhlie.

Hun hadde følgende vurdering av hva konkurrentene i verdenscupen tenker om et mulig Johaug-comeback:

– Noen blir nervøse før neste år. Nå slo hun Heidi Weng, Astrid Øyre Slind og alle oss som har vært med i verdenscupen i år. At hun slår oss med to-tre minutter, det er skummelt, sier Laukli til VG.

Ane Appelkvist Stenseth er først og fremst sprinter, men er en del av det norske landslaget. Hun forstår at Sundby tenker som han gjør.

– Så har vi vært gjennom en lang sesong, mye sykdom, skader og det har vært seigt for mange av oss. Så kommer vi hit til NM del to, der lufta har gått litt ut av oss, vi er slitne i topplokket. Mens hun er supermotivert, har ikke gått skirenn på lenge, har lave skuldre og et råskinn av en annen verden med en enorm kapasitet.

– Hva tenker du om Sundbys utspill?

– De får mene det de vil mene. Jeg har hørt at hun har noen ekstreme tester på mølla. Jeg vet hun har trent mye, det er ikke sånn at hun kommer fra sofaen og bare plutselig går et skirenn.

– Hun er en maskin, er laget av noe veldig få andre er laget av. Det er et sjakktrekk å gjøre et comeback nå når resten av Ski-Norge er på nedadgående, slitne og klare for påske. Så får resten bare prøve å slå tilbake neste vinter, sier Stenseth.

Helene Marie Fossesholm avslutter med å si følgende før en viktig verdenscup- og VM-sesong i 2024 og 2025:

– Jeg regner med det sitter noen svensker hos «Söta bror» som skjelver akkurat nå.

Det har hun rett i.

– Jeg er imponert, men ikke overrasket. Nå er det hun som er favoritt igjen, skriver Frida Karlsson – en av Sveriges beste langrennsløpere – i en melding til SVT lørdag.