I den syvende og siste sprinten for sesongen i verdenscupen i skiskyting hadde Tandrevold sammenlagtseieren i sprintcupen i egne hender.

Men i Canmore i Canada skjøt hun to bom og måtte ut i to strafferunder.

– Jeg har en bom for mye til å være fornøyd. Åtte treff er ett for lite, sa Tandrevold til NRK etter løpet.

Tandrevold på 17.- plass var likevel best av de norske.

– Det er en veldig svak prestasjon det som blir levert her av de norske damene. Det er noe av det dårligste som er gjort, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

27-åringen kunne sikret sprintcup-seier foran franske Justine Braisaz-Bouchet om hun hadde endt foran sin franske konkurrent, men hun bommet bare én gang og endte langt høyere opp på resultatlisten enn Tandrevold.

Dermed måtte bæringen vente i mål på fasit selv om det så ut til å holde akkurat.

I intervjuet med NRK fikk hun beskjed om at det kunne holde til seier.

– Gjør det det?!

– Det tror jeg ikke før jeg får se det selv. Jeg har ikke regnet så mye på det, sa Tandrevold.

En lang og god stund etter målgang var det klart. Sprintkulen var i boks.

Til tross for sprintcup-seieren ble nedturen på sprinten torsdag også et realt skudd for baugen for Tandrevold i kampen om å vinne verdenscupen sammenlagt.

Lisa Vittozzi var suveren med ti fulltreffere og seier og tok et kraftig jafs av luken opp til Tandrevold. Italieneren lå 73 poeng bak før torsdagens renn. Nå skiller det kun syv små poeng med to renn igjen av sesongen.