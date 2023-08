VIF forventer snarlig avklaring rundt Seedy Jatta - kan ha spilt sin siste kamp

VALLE (VG) Seedy Jatta (20) kan forsvinne fra Vålerenga. Sportssjef Joacim Jonsson bekrefter at Sturm Graz har lagt inn et bud som nærmer seg akseptabelt for Vålerenga.