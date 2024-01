– Det var litt skuffende. I og med at de har flere spillere ute, så trodde jeg han skulle være et offensivt alternativ. Det var veldig overraskende, sier Jonas Johansen til VG.

Få kjenner bedre til det 19 år gamle stortalentet enn ham. Johansen har nemlig jobbet tett med Hansen-Aarøen siden tiden i Tromsø – og fungerer i dag som personlig trener når unggutten er hjemme i Norge.

I FA-cupkampen mot Wigan var benken fylt opp utelukkende med unggutter og keepere, men Hansen-Aarøen glimret med sitt fravær.

United.no-journalist Fredrik Filtvedt sperret opp øynene da Hansen-Aarøen ikke engang var i troppen.

– Det er uforståelig at det er plass til to keepere på benken og ikke til ham, sier Filtvedt til VG.

Tromsøværingen har ikke fått ett eneste minutt for A-laget til Manchester United. Det uroer Jonas Johansen, 38-åringen som selv spilte for Tromsø, Haugesund, Kongsvinger, Tromsdalen og Alta.

– Isak har mange internasjonale ferdigheter som ikke mange andre har. Med de kvalitetene og prestasjonene på U21-laget burde han være inne i en førstelagsstall, mener han.

Ifølge Manchester Evening News har Manchester United tilbudt unggutten en fire og et halvt år lang kontrakt. Samtidig skriver de at unggutten begynner å bli utålmodig.

– Min anbefaling til ham er at han finner seg en ny klubb, hvor han får mulighet til å kjempe om spilletid på førstelaget. Han er i den alderen hvor han burde spille regelmessig for et førstelag, sier Jonas Johansen.

I et intervju med VG i sommer hintet Hansen-Aarøen om at det kunne skje noe i januar.

– Jeg regner med et klubbytte, men om det blir nå eller i sommer får vi se, sier Johansen.

– Hvis klubben sier at de ønsker å beholde deg, men ikke har plass til deg i enkle kamper.... Da tenker jeg at han for sin egen del bør finne seg et annet sted å spille fotball, sier Fredrik Filtvedt.

Nå frykter han for Hansen-Aarøens fremtid i klubben – og at Manchester United kan ende opp med å få svi.

– Jeg syntes han er utrolig spennende, sier United-kjenneren.