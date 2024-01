0–3-tapet for Leeds 1. nyttårsdag ble dermed Rooneys siste kamp i sjefsstolen i Birmingham. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Kilder til klubben skrev tirsdag formiddag at spillerne allerede er informert.

Manchester United-legenden tok over som manager i klubben for snaut tre måneder siden – 11. oktober – etter litt over et år som trener for D.C. United i USA.

Men returen til engelsk fotball har ikke gått som planlagt for Rooney. Ett poeng på fem kamper gjorde at klubben falt fra 6.- til 18.-plass og den første seieren kom så sent som 25. november. Etter 15 kamper er fasit to seiere, fire uavgjort og ni tap.

Klubben ligger på 20. plass i Championship syv poeng foran QPR på nedrykksplass.