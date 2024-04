– Det var en som spurte om det var pinlig. Nei, absolutt ikke – men reaksjonen fra dere (media) er pinlig, uttalte ten Hag på en pressekonferanse tirsdag.

Spørsmålet den pressede United-sjefen svarte på var hvorvidt medias reaksjon på Uniteds prestasjon i FA-cup-semifinalen var rettferdig.

– Det er en stor prestasjon. To ganger på to år er fantastisk, og for meg som manager: fire cupfinaler på fire år. Kommentarene er en skam, fortsatte ten Hag.

Se straffedramaet her:

United karret seg til finalen etter at de ’overlevde’ en dramatisk snuoperasjon. United ledet 3–0, men Coventry utlignet til 3–3. Coventry hadde i tillegg et stolpeskudd og fikk et mål annullert etter en VAR-sjekk. Det hele måtte avgjøres med straffesparkkonkurranse – som United vant 4–2.

– Vi mistet kontrollen i 20 minutter, og vi hadde også dårlig flyt med 3-2 og 3-3. Vi var veldig heldige til slutt, det er klart. Straffesparkkonkurransen var veldig bra, fulgte han opp.

– Fotball handler om resultater, og vi kvalifiserte oss til en finale som vi fortjente, ikke bare basert på denne kampen, men også de andre kampene, sa ten Hag.

Se straffedramaet her:

United møter Sheffield United onsdag kl. 21. Du kan se kampen Viaplay eller følge den på VG Live.