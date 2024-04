I helgen er det Japan Grand Prix i Formel 1, samtidig som han skal kjøre i det prestisjefylte langdistansemesterskapet på Nürburgring.

Han har lagt et voldsomt løp:

Lørdag klokka 12.00: Start billøp sammen med Håkon Schjærin og Kenneth Østvold i deres Audi RS 3 LMS.

Lørdag klokka 16.00: Målpassering.

Så bærer det i bil til flyplassen i Frankfurt.

Lørdag klokka 21.50: Avgang Frankfurt.

Lørdag klokka 23.50: Ankomst Gardermoen.

Søndag klokka 06.30: Formel 1-sendingen starter i Viaplay-lokalene i Oslo.

– Jeg kaster meg i bilen etter løpet og drar til Frankfurt. Fra Gardermoen bærer det rett til Viaplay på Økern. Jeg tenker kanskje at jeg kan finne meg en sofa der og sove i noen timer. Hvis jeg drar hjem, er det fare for at jeg sovner for godt, sier Gulbrandsen på telefonen fra legendariske Nürburgring.

Teamet kjører en Audi i langdistansemesterskapet på Nürburgring. Foto: Møller Bil Motorsport

– Hvor prestisjefylt er dette mesterskapet?

– Det er vel påmeldt 117 biler i helgen, og det betyr nesten 350 førere. Det er et av de største mesterskapene i antall deltakere, og blant førerne i helgen er den tidligere Formel 1-føreren Kamui Kobayashi, Jari-Matti Latvala med 18 pallplasser i rally-VM og David Schumacher, nevøen til Michael.

– I vår klasse skal vi konkurrere mot blant andre Petter Solbergs tidligere teamkollega Johan Kristofferson og den tidligere Indycar-føreren Robert Wickens, som ble lam etter en ulykke og kjører en spesialbygd Hyundai.

– Hvordan rekker du å være fører på dette nivået og samtidig kommentere Formel 1?

– Jeg har trappet litt ned de siste årene, fordi jeg prioriterer Formel 1-kommenteringen. I fjor var jeg med i bare ett løp, i år skal jeg være med på to. Tidligere kjørte jeg seks løp per år, pluss en test. Så totalt nærmer jeg meg 90 kjørte løp her på Nürburgring.

Atle Gulbrandsen på Nürburgring fredag. Foto: Privat

Atle Gulbrandsen debuterte så smått i dette mesterskapet i 2002 og har kjørt for dette teamet siden 2005, først under navnet Olrud Mobil1 Racing, nå som Møller Bil Motorsport.

– Hva om flyet blir forsinket?

– Det bør det helst ikke! Jeg har gjort dette mange ganger før.

