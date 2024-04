Torsdagens overtidstap for Chelsea gjør at Manchester United er 11 poeng bak 4.-plassen i Premier League, som gir Champions League-spill neste sesong.

– Det har de siste månedene vært lett å argumentere for at ten Hag både er feil mann og at han må få fortsette, men med det emosjonelle tapet torsdag friskt i minnet, føltes det for meg personlig som om noe døde med ten Hag. Selv om alle, ikke minst spillerne, må ta sin del av skylda for dette.

Det sier Dag Langerød, ansvarlig redaktør for United.no.

Ten Hag tok over jobben som United-manager for snart to år siden og har kontrakt til sommeren 2025. Etter en 3. plass i fjor, er laget nå nummer seks i England.

Langerød ser samtidig ikke for seg en bedre eller mer stabil fremtid med kandidatene som er nevnt som mulige arvtagere for ten Hag, som Graham Potter og Gareth Southgate.

Dag Langerød – Det føltes enormt mye mer rett da vi hentet ten Hag for snaue to år siden enn det vil føles om han nå erstattes av noen av navnene som nevnes oftest. Vi har nye eiere, vi ser ut til å få på plass en ny og rett struktur, men det føles likevel som om vi er i trøbbel, ordentlig trøbbel. Det er vondt å ta innover seg.

Jon Martin Henriksen, blant annet programleder for VGTV og United-podkasten «Uno», tror at ten Hag er inne i sine siste måneder i klubben.

Jon Martin Henriksen – Jeg synes mye tyder på at han er ferdig. Ineos har vært ganske åpne i media, men Ratcliffe har aldri forsvart ham. Rapportene om andre managere blir aldri skutt ned fra klubben. Ten Hag snakker mye om prosess og at han bør få tillit, men det er vanskelig å se hva det innebærer. Så jeg tror ikke han er United-manager neste sesong.

Eivind B. Holth er medprogramleder for «Uno» og har jobbet for Uniteds norske supporterklubb siden 2017. Han har mistet tilliten til lagets manager etter tapet for Chelsea.

Eivind B. Holth – Det er vanskelig å tro på ten Hag nå. Hva er det han skal gå til gjenvalg på? Ten Hag skulle først og fremst levere som fotballtrener, og gjøre United til et bedre lag på banen. Det har han ikke levert på. Med ett år igjen av kontrakten brenner det under bena hans nå. Jeg tror Ineos har bestemt seg, og at ten Hag lever på lånt tid. Det som gjør dette ekstra vanskelig, er at det ikke finnes en opplagt erstatter på managermarkedet.

Ten Hag uttalte på sin side nylig at han ikke lar seg påvirke av spekulasjonene rundt fremtiden.

Uniteds neste kamp er søndag klokken 16.30 hjemme mot serieleder Liverpool. 22 poeng skiller lagene på tabellen med åtte runder igjen.