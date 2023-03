Spilling og samboer Skarstein poserte med Ødegaard-skjerf etter rød løper-bildene

Samme dag som det ble kjent at Helene Spilling (26) hadde vært på rød løper sammen med Martin Ødegaard (24), postet samboer Birgit Skarstein (34) et bilde med danseren og et Arsenal-skjerf.