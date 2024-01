ORD FOR ORD: Følg rettssaken direkte her.

Det kom frem da aktoratet spilte av lydklipp i Buskerud tingrett tirsdag morgen. Det var et hemmelig opptak av en samtale mellom Jevgenij Redkin og Besseberg på julaften i 2017.

– Jeg kommer til Ruhpolding. Jeg har snakket med Viktor (Maigurov) og kommer med en svart og en blond, sa Redkin.

– Jaja. Men jeg har min kone med meg, svarte Besseberg.

– Ikke bekymre deg. Vi møtes på vårt hotell, sa russeren.

– No problem, no problem. Vi kan snakke da. Du vet det er julaften i dag, og jeg har folk med meg her. Vi kan møtes når som helst i Ruhpolding, ikke noe problem, Jevgenij, sa Besseberg.

Nordmannen står tiltalt for grov korrupsjon. Økokrim mener han har tatt imot luksusklokker, jaktturer og russiske prostituerte.

– Du forteller at din kone skal være med. Hvorfor er det en interessant informasjon? spurte aktor Marianne Djupesland i retten tirsdag.

– Det tilbudet som han prøvde å fremsette på nytt igjen og som jeg så på som unødvendig om han hadde fått akkrediteringer. Jeg sa på en pen måte at det er uinteressant, svarte Besseberg.

– Hva da?

– Om han tilbød meg to prostituerte til meg, så var det uaktuelt. En avvisning på en pen måte. Det var en person som jeg har hatt veldig mye med å gjøre.

– Du kunne ikke vært tydeligere i din avvisning av dette tilbudet?

– Selvsagt kunne jeg sagt «hva du eventuelt prøver å tilby meg, er helt uaktuelt». Selvsagt kunne jeg sagt det, men denne karen forstår ikke alt og snakker ikke godt engelsk. Men jeg tror han forsto det, og jeg tror ikke det var noe møte mellom oss.

– Det er ikke umiddelbart noe i samtalen som at det var en dårlig tone mellom dere?

– Jeg prøver å opptre høflig overfor en person som jeg kjente godt, og som jeg har snakket masse med. Han var en topputøver også, selv om jeg har forklart hvordan han utviklet seg.

– Jeg har ikke mottatt noen fordeler, jeg har avvist det! sa Besseberg.

Flere samtaler

Foranledningen til samtalen med Redkin var en annen telefonsamtale en uke tidligere. Da spurte Redkin - som selv er fra Belarus - om Besseberg kunne hjelpe ham med fire akkrediteringer til et renn i Hochfilzen.

Besseberg ber i samtalen Redkin om å kontakte generalsekretær Nicole Resch.

– Anders…. Anders…. Jeg kommer ikke alene. Skjønner du?, sa Redkin på engelsk.

– Ja, ja, ja. Jeg skjønner, svarte Besseberg.

Han sa «ja, ja, jas» hele 35 ganger i løpet av den fem minutter lange samtalen. 77-åringen forklarte i retten tirsdag at han på en høflig måte forsøkte å avvise Redkin.

– Svart og hvit. Svart og hvit, sa russeren.

– Ja, ja. Jeg skjønner. Du er selvfølgeig ikke noe problem. Vent og se. Jeg drar ikke til Oberhof og kommer ikke til å se de som jobber med akkreditering. Jeg kommer ned til Ruhpolding på onsdag fordi vi har da et møte med trenere på kvelden, svarte Besseberg.

– Ikke noe å bekymre deg for. Jeg tar med en god gruppe. Hvit, blond, svart, gjentok Redin.

Besseberg gjentatte flere ganger:

– Ja, ja. Jeg skjønner. Ja. Jeg forstår.

Møte i 2015

Også fredag ettermiddag var forholdet mellom Besseberg og Redkin et tema i Buskerud tingrett.

Da ble det fortalt om et møte mellom de to i 2015:

Besseberg ble da bedt med på lunsj av Redkin. Der ble russeren, ifølge Besseberg, full.

Han inviterte Besseberg opp i en leilighet for å drikke vodka. I leiligheten befant det seg fire personer: To menn i 50-60-årsalderen, samt to kvinner som var under 30 år gamle.

Redkin introduserte kvinnene som «My white and black friends». Besseberg har i retten åpnet for at de kan ha vært prostituerte, men nekter for å ha hatt sex med dem, og sier at han ikke «tenner på den typen mennesker».

Ifølge Besseberg maste Redkin også denne gangen om akkrediteringer til VIP-teltet på et kommende renn.

Jevgenij Redkin var i mange år sentral i organisasjonskomiteen i russiske Khanty-Mansjisk, der det arrangeres verdenscuprenn i skiskyting.