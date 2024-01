Bakke selv ønsker ikke å kommentere opplysningene, men legger ikke skjul på én ting:

– Jeg var veldig tydelig på at jeg ville ha ham, sier Geir Bakke om å få vennen Petter Myhre til Vålerenga.

Da Myhre ble offentliggjort som Vålerenga-trener i forrige uke, poengterte klubben i pressemeldingen at «Bakke har kontraktsfestet lønnsreduksjon ved nedrykk».

VG får opplyst at standarden i kontraktene er et kutt på mellom 20 og 25 prosent ved et eventuelt nedrykk.

Men i tillegg skal altså Geir Bakke ha sagt fra seg om lag en halv million kroner i året for å bli gjenforent med Petter Myhre, som ikke tok lett på det da Bakke valgte å forlate Lillestrøm til fordel for erkerivalen Vålerenga.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg var veldig forbannet på ham da det skjedde. Det tok lang tid før vi skværet opp, sa Petter Myhre i et intervju nylig.

– Jeg er mer impulsiv. Han syntes nok at vi skulle tenkt oss mer om og brukt litt mer tid på å ta en avgjørelse, sier Bakke til VG.

Bakke og Myhre har begge kontrakt ut 2027. Sommerens trenerovergang er historie og fokuset er nå på å gjenreise Vålerenga, som rykket ned til Obosligaen etter en dramatisk kvalifiseringskamp mot Kristiansund.

Første skritt på veien blir å rykke opp igjen, slik Bakke og Myhre gjorde med Lillestrøm i 2020.

– Vi er ulike på mange måter, men vi har alltid hatt samme interesser. Første muligheten vår til å jobbe sammen kom i Lillestrøm. Det fungerte veldig bra med måten vi utfyller hverandre på, sier Bakke.