«Nå tar vi Berlin!» skriver den færøyske avisen Nordlysid.

Over 5000 tilreisende fra den lille øygruppen skapte en ramme et EM verdig i mektige Mercedes-Benz Arena torsdag kveld. Nasjonalfølelsen var enorm.

– Det betyr mye. Vi er veldig glad for å være her, sier Elias Skipagötu (21) til VG.

Lagets 21 år gamle stjernespiller ble matchens toppscorer med ni nettkjenninger. Til pause var stillingen 13–13. De hvitkledde supporterne fra Færøyene øynet en sensasjon mot Slovenia, som tapte bronsefinalen i 2020-EM mot Norge. I andre omgang var slovenerne akkurat litt for sterke.

– Vi er glad for all støtten vi får fra landet vårt. Det er nydelig. Det er synd at vi ikke kunne gi dem en seier. Vi hadde alle muligheter, sier Skipagötu.

ENORM STØTTE: Hele svingen tilhørte Færøyene i Mercedes-Benz Arena. Foto: Joachim Baardsen, VG

Norge EM-åpner mot Polen i samme hall. Lørdag skal Sander Sagosen og lagkompisene møte færøysk eufori i Berlin.

– Vi vet at Norge er et veldig godt lag, men vi har tro på oss selv og vil gi dem en god kamp. Vi må bare spille vårt spill og få satt forsvaret bedre, sier Skipagötu.

STJERNE: Elias Skipagötu ble toppscorer i EM-åpningen på like mange nettkjenninger (9) som lagkamerat Hákun West Av Teigum Foto: Vincenzo Orlando/IPA Sport / ipa / Pa Photos / NTB

Han spiller til daglig i Bundesliga-klubben Kiel.

– Tror du at dere kan slå Norge?

– Ja, det er mulig. Jeg syns vi viste at vi kan slå hvem som helst. Vi spilte like bra som Slovenia hele kampen, og kanskje litt bedre enn dem i angrep. Vi brant for mange sjanser, derfor tapte vi.

– Målet er først og fremst å ta vår første seier. Det er vårt første mesterskap, men å vinne, er målet, sier den færøyske 21-åringen.

JUBELBRØL: Færøyske Roi Berg Hansen feirer en scoring. Foto: CLEMENS BILAN / EPA / NTB

Også den slovenske profilen Miha Zarabec (32) advarer Norge.

– Jeg tror alle kan slå alle. Håndballen i dag er rask. Hvis du har en god dag, kan du slå hvem som helst. Det finnes ingen dårlige motstandere i vår gruppe. Hvis du vil være best, må du vise det her, sier Zarabec til VG.

Han scoret syv mål i åpningsmatchen og bidro til to livsviktige poeng for Slovenia.

– Det var en veldig vanskelig kamp. Færøyene er et fantastisk lag. De har gode spillere og spiller bra håndball. Det var veldig vanskelig for forsvaret vårt. I årene som kommer vil de bare bli bedre. Det er ikke enkelt å spille mot dem.

– Hvordan var det å spille mot den færøyske veggen av supportere?

– Det var en fantastisk atmosfære. De lever for denne sporten. All ære til dem. Vi spiller i Tyskland, men så kom så mange folk fra Færøyene hit. Jeg er glad på deres vegne, og for at vi vant, sier Zarabec, som igjen kommer med et varsku til Norge.

– Det er en veldig vanskelig gruppe. Jeg er sikker på at alle vil få problemer mot Færøyene.