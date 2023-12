Tirsdag ettermiddag møter Erik ten Hag pressen før onsdagens møte mot Chelsea, men der får en rekke faste journalister ikke plass.

Både Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst, The Mirrors David McDonnell, Sky Sports Kaveh Solekhol og Rob Dawson fra ESPN har alle blitt bannlyst fra å delta på dagens pressekonferanse, ifølge flere medier.

Ifølge Manchester Evening News er lokalavisen utestengt som følge av dekningen av Manchester Uniteds start på sesongen, som de kaller den verste siden klubben rykket ned.

– Vi vil fortsatt dekke pressekonferansen etter beste evne, skriver MEN.

Videre skriver avisen at en talsmann fra United hevder at utestengelsen kommer som følge av at klubben ikke fikk anledning til å kommentere en sak fra tirsdag morgen, med tittelen: «Ten Hag mister tilliten til Manchester United-spillere på grunn av taktikk og signeringer».

Manchester United bekrefter at klubben har «tatt grep» mot flere medier.

«Ikke for å publisere saker vi ikke liker, men for å gjøre det uten å først kontakte oss for å gi oss muligheten til å kommentere, utfordre eller sette det i kontekst, skriver klubben i en uttalelse.

David Ornstein, journalist i The Athletic, sier til VG at utestengelsen ikke gjelder dem.

Manchester United ligger på syvendeplass i Premier League. De har tapt seks av 14 kamper.

I helgen tapte de 0–1 mot Newcastle. Denne situasjonen med Anthony Martial og Marcus Rashford fikk mye oppmerksomhet i ettertid:

Sky Sports skrev mandag at United-manageren skal ha «mistet femti prosent av garderoben».

Tidligere Manchester United-spiller Henning Berg sa nylig følgende til VG om situasjonen i gamleklubben:

– Du ser et United-lag som ikke er samlet og står like godt sammen som de gjorde i fjor, hverken taktisk, mentalt eller noen ting, sa Berg.