– Det har vært ekstremt frustrerende å være borte så lenge, men jeg hadde ikke noe valg, sier Hermansson til VG.

I lange perioder har han ikke kunnet trene grunnet skader. Hermansson har ikke gått kamp siden 3. desember 2022, da det ble tap for Roman Dolidze.

Den svensknorske fighteren er likevel rangert som den 12. beste mellomvekteren i UFC, og har fire kamper igjen av kontrakten etter nattens Viaplay-sendte oppgjør i Las Vegas.

Motstander Pyfer står med tre seirer av like mange mulige etter at han fikk kontrakt i UFC gjennom «Dana Whites Contender Series». Den slagkraftige 27-åringen er en mann for fremtiden.

UTFORDRER: Joe Pyfer under fredagens innveiing i Las Vegas. Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC

– Mange vil vel si at dette er en høyrisikokamp for deg ettersom han ikke er rangert?

– Det er stor fallhøyde, samtidig er det et statement å slå Pyfer. Han har mye «hype» rundt seg, og ikke minst så er det alltid stort å få gå hovedkampen, sier Hermansson.

Mer rutine

For at Oslo-fighteren har en solid posisjon i UFC bekreftes ved at de to skal gå hovedkampen. Det betyr fem runder, noe Pyfer aldri opplevd før.

– Vi vet veldig lite om hvordan Pyfer fighter i de senere rundene. Jeg vil absolutt tro at det er til min fordel, og noe vi vil utnytte, sier Hermansson som har vært igjennom en rekke femrunders-oppgjør i en proffkarriere bestående av 23 seirer og åtte tap.

I VERDENSTOPPEN: Jack Hermansson er et par seirer unna å komme inn i tittelkampbildet i UFC igjen. Her fra fredagens innveiing. Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC

Dokumentarserien «UFC Journey» har fulgt Hermansson og Pyfer, og det er der amerikaneren forteller om oppveksten.

– Det er vondt å høre på, men jeg er glad på hans vegne – at han har klart å snu livet sitt i en positiv retning. Jeg håper hans historie kan inspirere andre barn i samme situasjon, sier Hermansson.

Pyfer beskriver sin far som «ond og svært sint». Hans første minner i livet er fysisk vold.

– Klask, slag, spark, dratt etter håret, strupetak ... Jeg husker at jeg følte det var noe galt med meg. At jeg var født annerledes og ikke var ment å skulle bli elsket, tatt hånd om, eller respektert.

Reddet av bryting

Etter at foreldrene skilte seg bodde han hos faren. Pyfer gikk ikke på skole og hevder selv at han ble oppdratt som en «nikkedukke». Volden stoppet ikke. Etter en krangel om et dataspill, der faren angivelig drapstruet ham med kniv, flyttet tenåringen Pyfer ut.

– Hvis ikke ville det endt hans, eller mitt, liv, beskriver Pyfer som bodde i en park før brytemiljøet ble redningen.

Han hadde talent og fikk endelig anerkjennelse for noe.

– Jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vet at mange har hatt det langt verre enn meg, men dette er min tøffeste historie, sier Pyfer som står med 12 seirer og to tap i sin proffkarriere.

Farens, eller familiens, versjon av det Pyfer forteller kommer for øvrig ikke frem.

Søndag kan han komme seg opp blant de rangerte mellomvekterne i verdens største MMA-organisasjon. I veien for det står Jack Hermansson fra Oslo.