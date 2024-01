– Det er nesten umulig å starte der jeg startet og ende opp i Liverpool. Men om det er mulig, er det fordi jeg har lagt alt jeg har i det. Ressursene mine er ikke utømmelige, sier Klopp etter å ha annonsert sin kommende avgang.

Han sier han erkjente at han ikke lenger har det som skal til for å være sjefen for Liverpool.

– Du må være helt på topp for å gjøre denne jobben. Jeg er ikke lenger en ung kanin, jeg hopper ikke så høyt som jeg gjorde før, sier tyskeren.

Han sier det var en lettelse å ta avgjørelsen, og han er overbevist om at det er rett avgjørelse. Den siste tiden har han informert klubben om sin avgjørelse.

– Det var veldig følelsesladd. Det var noen tårer, sier Klopp.

– Jeg er ikke i humør til det å oppsummere denne tiden, til å snakke om de største øyeblikkene eller si takk for alt, sier han videre.

Men hvem i alle dager skal overta jobben hans? Les om de aktuelle kandidatene med VG+.

Tyskeren får spørsmål om hvordan dette kommer til å påvirke Liverpool resten av sesongen.

De kjemper på fire fronter med fire måneder igjen av sesongen.

– Du så på treningsfeltet i dag at spillerne var fokuserte. Når en manager blir sparket, er det farvel i garderoben og «that’s it». Slik blir det ikke i dette tilfellet, sier Klopp.

At klubben er i så god forfatning som den er nå, er årsaken til at han kan forlate den, sier han. Da han kom tilbake etter sommeren, var han klar for å fullføre kontrakten til 2026.

– Før hadde jeg uendelig med energi. Nå er det ikke lenger slik, sier tyskeren.

– Jeg vet ikke hva et normalt liv er. Det må jeg finne ut av, sier Klopp – som gir seg selv et friår etter sesongen.

Fredag rundt lunsjtider kom beskjeden som lyn fra klar himmel: Jürgen Klopp gir seg som Liverpool-sjef etter denne sesongen.

«Sjokk» var et ord som oppsummerte reaksjonene godt.

Etter nesten ni år er det slutt for tyskeren, som forlater Beatles-byen etter å ha vunnet både Champions League- og Premier League-trofeet. Han lover imidlertid å ikke bli en syvende far i huset.

– Det kommer jeg helt klart ikke til gjøre. Det er det siste klubben trenger, sier Klopp.

Administrerende direktør Billy Hogan sier det ikke er aktuelt å diskutere arvtagere på nåværende tidspunkt.

Og Liverpool-fans trenger ikke bekymre seg for at Klopp i fremtiden leder et annet Premier League-lag.

– Selv om jeg ikke har noe å spise, kommer det aldri til å skje. Det lover jeg.