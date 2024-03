På en skala fra én til ti var tre den høyeste karakteren Trondheims-avisen Nidaros ga til en Rosenborg-spiller etter braktapet i Stavanger.

«Bånn i bøtta» og «pinlig», blir brukt for å oppsummere prestasjonen.

«Tapet i Stavanger var ikke bare vinterens verste. Dette er noe av det verste RBK har levert på lang, lang tid», skriver avisen videre.

– Det var en uakseptabel prestasjon, sier Erlend Dahl Reitan til Nidaros.

Vikings kaptein gikk i strupen på Ole Selnæs etter dette:

Mandag 1. april tar Rosenborg imot Sandefjord i seriestarten. Selv om Dahl Reitan erkjenner at prestasjonen i generalprøven er for dårlig bryr han seg tilsynelatende lite om resultatet.

– Vi bryr oss ikke en «pøkk» om at vi taper. Vi erkjenner at prestasjonen er altfor dårlig, det vet alle sammen. Men vi kommer til å være et fyrverkeri om en uke.

– Det er du helt sikker på?

– Mentalt, ja. At vi er til stede og skal være et fyrverkeri. Du kommer til å se det i øynene på oss på Lerkendal at det er noe helt annet, svarer Reitan til Nidaros.

Rosenborgs nye trener, Afred Johansson, vil kunne peke på at trønderne hadde mange fravær. Åtte spillere er tatt ut til diverse landslag, blant andre Sverre Nypan, Sander Tangvik og Håkon Røsten.

– Vi må være ærlige. Det var et svakt RBK-lag, sa Zlatko Tripic på Stavanger Aftenblads sending etter generalprøven.

Det skal sies at Viking også hadde lignende fravær: Patrick Yazbek, Joe Bell, Patrik Gunnarsson, Djibril Diop og Yann-Erik de Lanlay, kunne alle forsvart en plass i laget.

– Det Rosenborg viste på banen i dag, det tror jeg ingen i hvitt kan være bekjent av. Det er generalprøven og så leverer de dette, sier Rogvi Baldvinsson, som jobber som ekspertkommentator for Stavanger Aftenblad. Den tidligere færøyske landslagsspilleren er mest kjent fra sin tid i Bryne.

På Nidaros-børsen var Rasmus Sandberg og innbytter Tobias Dahl de eneste som fikk karakteren tre.

– Det er frustrerende. Og jeg blir forbanna. Det tror jeg alle som følger Rosenborg kjenner på, sier Rosenborg-keeper Sandberg til Adressa.

Tobias Børkeeiet, Edvard Tagseth, Agon Sadiku og Ole Selnæs fikk alle strykkarakter.

«Er så langt unna å være den midtbanegeneralen han skal være. Slår bort ballen, taper dueller, gir bort brudd og gjør seg mest bemerket med å frese ned Viking-unggutta», skriver Nidaros om den tidligere landslagsspilleren Ole Selnæs.

Baldvinsson lot seg heller ikke imponere over Selnæs eller Markus Henriksen som til sammen har 90 landskamper for Norge.

– Det så ut som de sentralt for Viking hadde så mange landskamper. Det er lett å skylde på treneren, men jeg tror det er flere spillere som må se seg i speilet. For det her var rett og slett divisjonsforskjell, og da skal vi ned et par divisjoner, sier Baldvinsson.

Viking møter Sarpsborg 08 på hjemmebane 1. april.