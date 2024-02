Se Stavås Skistads gest i videovinduet øverst!

Skistad og Tiril Udnes Weng var de to norske kvinnene som tok seg til sprintfinalen, og fikk konkurranse av tre svensker og en amerikaner.

Dermed lå det meste til rette for en norsk-svensk duell.

Skistad la seg i rygg på tre utøvere fra nabolandet, og endte med å suse forbi på oppløpet.

Men ikke alt gikk like smertefritt for 25-åringen:

Etter målgang feiret Kristine Stavås Skistad med å sende et slengskyss til de blågule konkurrentene.

– Jeg tenkte det var hyggelig til svenskene, sier Stavås Skistad til Viaplay.

– Hadde du planlagt det?

– Det kom i kampens hete, sier hun og smiler.

Se oppløpet her:

Viaplays ekspert Niklas Dyrhaug kalte prestasjonen en «maktdemonstrasjon av de sjeldne».

Skistad innrømmer at det ikke har vært særlig gøy at svenskene har vært så gode denne sesongen. Likevel er hun varsom med å melde at de må passe seg fremover.

– Det er ikke noe gøy. Men så kommer det nok til å gå fort videre. Det er bare å fortsette, sier hun.

Det er Skistads andre verdenscupseier for sesongen, av totalt syv verdenscupseirer.

Tiril Udnes Weng, som i utgangspunktet ikke oppfylte uttakskriteriene til verdenscuprennene i Canada og USA etter et lengre sykdomsavbrekk, endte som nummer seks i finalen, 2.19 sekunder bak Skistad.

1 / 3





I herrenes sprintfinale sto både Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Even Northug. Valnes og Klæbo er nummer én og to i sprintcupen sammenlagt, så det var viktige poeng duoen kjempet for.

Finalen var av det taktiske slaget, og det tok tid før Klæbo satte inn støtet. Valnes var den eneste som prøvde å utkonkurrere trønderen, men feilet i det.

Selv om Klæbo seiret, var han ikke nødvendigvis i ekstase over løypen i Canada.

– Jeg må si jeg hater sånne løp som det her. Det er så jævlig med så lang nedoverkjøring. Det stopper helt opp, og det er nesten som om vi ploger ned hele svingen. Plutselig var jeg først, og da måtte vi gå, sier han til Viaplay.

Sprintseieren i Canmore var hans 75. individuelle verdenscupseier.

Like heldig var ikke Even Northug. Svenske Edvin Anger kom tett på nordmannen og hektet i ham, og spolerte Northugs sjanser for pallen.

Se finalen her: