Nå venter Nodirbek Abdusattorov (19) i semifinalen i tyske Weissenhaus tirsdag.

– Det blir en durabelig fight, tror Torstein Bae i VG+ Sport-studio.

Søndag tapte Carlsen med svart i det første kvartfinalepartiet mot Firouzja. Han var sjanseløs mot den iranskfødt franskmannen.

Mandag var nordmannen langt mer offensiv og hadde overtaket både på brettet og på klokka. Carlsen vant partiet.

– Jeg synes jeg spilte overraskende bra, sier Carlsen i chess.com-sendingen.

SLO TILBAKE: Magnus Carlsen tenker seg om under kvartfinalen mot Alireza Firouzja mandag. Foto: Marcus Brandt / dpa

Det sto dermed 1–1 etter de to lange partiene og avgjørelsen falt i omspill i hurtigsjakk.

Firouzja fikk et stort overtak i det første hurtigsjakkpartiet og var tilsynelatende på vei mot seier. Men Carlsen ga ikke opp og snudde til et lite press.

– Hvilken redningsaksjon, sier Torstein Bae på VG+ Sport-sendingen.

En solid tabbe av Firouzja rett før 80 trekk gjorde at Carlsen plutselig hadde 98 prosents overtak og få trekk senere måtte motstanderen strekke fram lanken.

– Magnus spilte med ryggen mot veggen, men kjempet som en løve, fastslår Torstein Bae.

– Selv om pilen viste klart overtak til meg, var det ikke så lett for ham, sier Carlsen på chess.com-sendingen.

VG sender hver dag fra Fischersjakk-turneringen i Tyskland. Tirsdag og onsdag er det semifinaler. Bildet viser Carlsen og Firouzja mandag. Foto: Faksimile fra VG+ Sport

Dermed kunne Carlsen nøye seg med remis i det andre omspillpartiet, der han hadde hvitt. Han fikk et solid overtak - men trengte samtidig ikke stresse for å finne noe vinnertrekk. I stedet gjorde oransjekledde Firouzja nye feil og Carlsens semifinaleplass var aldri truet. Etter 34 trekk ga Firouzja opp.

Her kan du spille gjennom partiene i denne turneringen (ekstern lenke)

– Hjernen min var rimelig stekt på slutten, sier Carlsen på chess.com-sendingen.

Etter å ha gått til topps i årets første turnering i Champions Chess Tour sist uke, har Magnus Carlsen nå en helt ny utfordring i «Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge». Den som er G.O.A.T. er selvfølgelig Magnus Carlsen.

Han har fått viljen sin ved at det spilles etter tidsreglene for klassisk sjakk. Carlsen mener at det er større behov for å spille med lang betenkningstid i Fischersjakk fordi du må tenke fra trekk én - mens du i vanlig sjakk bruker teori i starten og ikke trenger å tenke.

PS: Fabiano Caruana og Levon Aronian utgjør den andre semifinalen. Også semifinalene går over to partier med lang tenketid.