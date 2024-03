Før verdenscupfinalen i Falun, er Amundsen 157 poeng foran Klæbo.

Klæbo hevder det er sjanseløst å hente inn forspranget og at Amundsen kommer til å stå igjen med beviset som vinterens beste skiløper.

Tross at Amundsen «bare» har vunnet tre skirenn og Klæbo har 13 seirer.

Årsaken er i stor grad at Klæbo mistet Tour de Ski med sykdom, mens Amundsen sopte med poeng og vant sesongens høydepunkt. Etter touren var Amundsen hele 568 poeng foran.

Nå diskuteres det nye poengsystemet som er i bruk for andre sesong.

– Gevinster skal premieres, ikke deltakelse. Dagens poengsystem passer for ungdomsidrett, ikke eliteidrett, sier Aino Kaisa Saarinen, tidligere finsk storløper og ekspert på Yle.

– Jeg likte det gamle poengsystemet. Det var rettferdig, og alle visste at det å vinne løp gir deg en fordel. I den gamle modellen var det også lettere å regne ut poengene, sier Tor Arne Hetland, tidligere Norge-trener, til den finske statskanalen.

Aino Kaisa Saarinen

I det gamle poengsystemet var det kun topp 30 som fikk med seg 1–100 poeng. I det nye poengsystemet er det mye mindre forskjell på topplasseringene og topp 50 blir belønnet. Det gagner løperne som stiller opp mest.

1. plass: 100 før / 100 poeng nå

2. plass: 80 / 95

3. plass: 60 / 90

4. plass: 50 / 85

5. plass: 45 / 80

10. plass: 26 / 60

15. plass: 16 / 50

Hva mener de norske «rivalene» selv?

Klæbo:

– Det er ingen tvil om at du blir premiert for å delta, og det var litt av tanken når man endret systemet. Så er spørsmålet om de kanskje har kjørt den litt langt.

Torsdag diskuterte alle lag systemet i et møte på utøverhotellet i Falun.

– Folk synes ikke det er ti av ti. Jeg tror alle er enige om at du må bli belønnet mer for å være topp tre.

Johannes Høsflot Klæbo

– Jeg er ikke sur på systemet. Men se på Iivo Niskanen som har droppet mange løp fordi han ser at han ikke har sjanse. Da ender vi å miste en av de store profilene. Det er litt blandede følelser. Men jevnt over har vi fått flere på start.

Amundsen:

– Jeg tror alle norske synes det er litt for dårlig belønnet å være på pallen. Det kunne vært mer forskjell på 1, 2 og 3. Så er det mye bra med systemet nå som gjør at folk går mest mulig renn, men gevinsten burde vært større i toppen.

– Er du «redd» for at du vil stå igjen som verdenscupvinner, men at mange likevel mener Klæbo er best og at poengsystemet ikke er riktig eventuelt?

– Sikkert mange vil mene det. Jeg må bare prøve å ta dette hjem, så vil Klæbo alltid bli sett på som den aller beste skiløperen. Samtidig var jeg en del syk og strevet i starten i fjor. Å holde seg frisk hele sesongen er en del av toppidretten.

Harald Østberg Amundsen

Han tror ikke på at Klæbo har gitt opp, og vet godt at trønderen spiste inn på 79 poeng i Holmenkollen og Drammen.

– Det blir en helg med kriging, en skikkelig mental prøve. Hvert poeng betyr mye.

– Johannes har vært i så god form at man blir nesten maktesløs. Han vinner femmil og sprinter.