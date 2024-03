Mike Tyson (58) har gjort store endringer i treningen sin i forkant av den kommende kampen mot youtuber Jake Paul (27).

Tyson er en tidligere verdensmester i tungvektsboksing, mens Jake Paul er en amerikansk YouTuber og profesjonell bokser.

Kampen, som skal streames på Netflix 20. juli, blir Tysons første ordinære boksekamp siden 2020.

Jake Paul (til venstre) og Mike Tyson. Foto: AP / NTB

VG har tidligere omtalt kampen. Ikke alle gleder seg til den.

– Proffboksing skal være litt show, men det her blir freakshow, sa Thomas Hansvoll til VG da kampen ble lansert.

Selv har han 32 proffkamper, og følger sporten tett som kommentator, men 49-åringen mener kampen er så «dustete» at han egentlig ikke har spesielt lyst til å uttale seg.

I en pressemelding opplyser Tyson at han nå legger ned podkasten «Hotboxin' with Mike Tyson», for å kunne fokusere fullt og helt på boksingen.

Podkasten har blant annet hatt nettopp konkurrent Jake Paul som gjest tidligere.

– Elsker dere

I den siste episoden sier Tyson at dette blir hans siste innspilling av «Hotboxin».

– Dette er mitt neste kapittel i livet. Jeg elsker dere alle, sier Tyson i podkasten.

Valget ses på som en erklæring om at Tyson går inn for å vinne i juli, ifølge Indy100.

58-åringen har den siste tiden delt videoer der han viser fram hurtighet og kraft i ringen.

Ut mot rykter

Det har versert en rekke usanne rykter rundt kampen, blant annet at bokserne skulle bruke beskyttende hodeplagg og tyngre hansker.

Dette avvises imidlertid av Tysons medpromotor Nakisa Bidarian, skriver Indy100.

Også Jake Paul har avfeid ryktene, og sagt at de er «jævlig absurde».

Kampen skal gå av stabelen på AT&T Stadium i Texas, som tar over 80 000 tilskuere. Dette blir Tysons første ordinære kamp siden han møtte Roy Jones Jr. i en oppvisningskamp i november 2020.