– Jeg har egentlig fått oppleve alt det jeg drømte om da jeg satset på MMA. Jeg ville få MMA på kartet i Norge, ville leve av det og komme meg inn i UFC. Alt det klarte jeg, sier Meek til VG.

Det er ikke noe sjokk at Meek omsider bekrefter at han er ferdig som profesjonell utøver i kampsporten MMA. Han gikk sin siste av 17 proffkamper i september 2022, og vant på teknisk knockout mot polske Kacper Koziorzebski.

Nå blir det nok ikke flere muligheter til å se den norske «MMA-vikingen» i aksjon.

Emil Weber Meek Vis mer ↓ Født : 20 august 1988 (35 år)

Høyde : 181 cm

Kampvekt : Weltervekt (77 kg)

Vant fire amatørkamper før han debuterte som proff i 2011.

Gikk totalt 17 profesjonelle MMA-kamper – ti seirer, seks tap og én «no contest».

Ble verdenskjent da han slo brasilianske Rousimar Palhares på knockout i organisasjonen Venator FC i mai 2016.

Kort tid etterpå fikk han kontrakt med verdens største MMA-organisasjon, UFC, og debuterte med seier mot Jordan Mein i desember 2016.

Tapte de tre neste kampene i UFC, deriblant mot den kommende mesteren Kamaru Usman på poeng.

Gikk én kamp i franske Ares (tap) før han avsluttet karrieren med seier i det polske forbundet KSW i 2022.

Dan Evensen, Jon Olav Einemo, Simeon Thoresen, Emil Meek, Jack Hermansson (svensk statsborger, bosatt i Norge i 18 år) og Ivana Siric Petrovic er de norske MMA-utøverne som har gått kamp i UFC.

– Etter at jeg fikk den siste seieren har jeg tenkt at det er best å gi seg mens leken er god. Jeg har i alle fall et halvt hode og en halv kropp igjen etter å ha konkurrert i det jeg tør påstå er verdens tøffeste idrett, sier 35-åringen muntert.

Satte MMA på kartet

Han ble den første MMA-utøveren som virkelig ble kjent i hele Norge, til tross for at han drev med en idrett som tross alt har hatt et litt frynsete rykte.

– Jeg hadde lyst til å bevise at vi var seriøse utøvere. Inntrykket mange satt med var tilsynelatende at vi var huleboere som sloss i mørke kjellere. Nå tror jeg flere har fått mer respekt for sporten, sier Meek.

HAR LAGT OPP: Emil Meek blir ikke å se mer i MMA-buret. Her fra et VG-intervju i 2021. Foto: Mattis Sandblad / VG

En bekreftelse på at han var «godtatt av folket» kom da Meek etter planen skulle være med i den siste sesongen av Mesternes Meste. Han meldte forfall på grunn av sykdom i familien.

– Timingen for å gå ut med at jeg legger opp passer bra nå. Jeg har funnet noe annet å bruke energien på, og jeg har lyst å være den beste pappen jeg kan være for sønnen min på snart fire år, sier Meek.

Ble verdensstjerne

35-åringen trekker frem seieren mot den brasilianske «villmannen» Rousimar Palhares i mai 2016 som karrierens klare høydepunkt.

Se dokumentarfilmen om kampen som gjorde Meek verdenskjent:

Seieren mot verdensstjernen førte til at han fikk kontrakt med gigantorganisasjonen UFC, og han debuterte med seier mot kanadiske Jordan Mein foran 18.000 tilskuere i Toronto i desember samme år.

Drømmer om legalisering

– Da fikk jeg bevist for meg selv og hele verden at jeg hørte hjemme i verdenstoppen. Selv om dette er en individuell idrett, hadde jeg aldri kommet noen vei uten utallige mennesker som har hjulpet meg på veien og den enorme støtten jeg har fått fra det norske folk.

– Det ble et eventyr som jeg er veldig stolt av, sier Meek.

Meek har slitt med flere skader - blant annet avrevet biceps:

Han trente lenge sammen med UFC-stjernen Jack Hermansson i Oslo, og sistnevnte har de siste ukene steppet opp kampen for å få MMA legalisert i Norge.

– Jeg tror den prosessen tar tid, for det må kanskje et generasjonsskifte til på Stortinget. Men Jack er en fantastisk representant for sporten, og jeg håper han pløyer på.

– Drømmen jeg ikke oppnådde var å gå kamp på hjemmebane. Det er vel det eneste som kan få meg til å gjøre comeback – muligheten for å gå kamp i Norge. Jeg har såpass respekt for sporten at det i så fall bør skje ganske raskt - før jeg blir alt for gammel, ler Meek.

– Det er lett å være etterpåklok men om vi hadde spilt kortene litt annerledes kunne han kanskje fortsatt vært i UFC. Jeg vet at Emil ikke angrer på noen valg, sier manager Per Meland til VG og legger til:

– Han ville møte de beste og han kom for å underholde og by på seg selv uten tanke på ranking og egen sikkerhet. Det er derfor han har så mange fans og stor respekt blant andre fightere. Emil var fighternes fighter.

