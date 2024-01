David Brekalo gikk torsdag formiddag ut i Stavanger Aftenblad. Han kalte Vikings håndtering «motbydelig» etter at de ikke har kommet til enighet med MLS-laget Orlando City.

– Med de uttalelsene han har nå så kan han bare reise. Få ham vekk. Nå er han gift i troppen sånn som han oppfører seg, sier styreleder i Vikinghordene Roar Åkerlund til VG.

Ifølge Viking-kaptein Zlatko Tripic har ikke Brekalo skapt støy blant lagkameratene.

– Vi som gruppe kan ikke blande oss for mye opp i dette her. David gjør ingenting for å skape frustrasjon i gruppen, sier Tripic til VG.

Tripic har spilt to og et halvt år sammen med Brekalo. Viking har vært på treningsleir på Gran Canaria, der de to har delt rom.

– Jeg er veldig mye med ham. Jeg ser at han er veldig lei seg og frustrert. Så lenge han har vært i klubben har han vært godt likt i spillergruppen, så vi alle ønsker at han skal få lov til å ta steget videre. Så har vi kanskje håpet at det skulle skje på en ryddigere måte.

– Det at han kaller klubbens håndtering «motbydelig» – hva er dine meninger rundt den type utsagn?

– Nå er det en veldig følsom David som snakker her. Det er jo hans karriere det er snakk om, og selvfølgelig er han utrolig skuffet, og det skal han få lov til å være, svarer Tripic.

Brekalo aksepterte i fjor sommer avgjørelsen til Viking da de takket nei til et bud fra danske Midtjylland, på det som var et bud på 45 millioner kroner.

– Viking sa de aldri ville stå i veien for meg den dagen jeg ville videre. Viking holder ikke ord. De holder ikke det de har lovet meg, sier Brekalo til Stavanger Aftenblad på torsdag.

Tripic mener situasjonen kunne vært bedre løst fra begge parter.

– Jeg tror begge parter skulle ønske at det ikke ble som det har blitt, sier Tripic.

– For å spørre litt mer direkte: Hvordan synes du Viking har håndtert denne situasjonen.

– Det har jeg ingen kommentar til.

Sportssjef i Viking Erik Nevland og Brekalos agent Denis Selimović har ikke besvart VGs henvendelser.

Hvis det skal være noen vei tilbake for midtstopperen, er det flere ting han må gjøre, ifølge supporterleder Roar Åkerlund.

– Han må stå skolerett for klubb, medspillere og supportere.

Søndag skriver Stavanger Aftenblad at overgangen mellom MLS-laget Orlando City og Viking ser ut til å strande. Samme avis har tidligere skrevet at klubbene har vært mer eller mindre enige om en pris på i overkant av 30 millioner, men ikke hvordan utbetalingen skulle foretas.

Orlando City ønsker å delbetale summen over tid, mens Viking har bedt om flest mulig penger umiddelbart for å bruke dem på erstatter.

Brekalos uttalelser torsdag gjør at Felt O har planer om å gjøre store endringer fra tribunen.

– Vi har diskutert internt hos oss i dag, at vi vurderer å slutte å synge sanger om spillere, og heller synge for drakt, klubb og by, sier Åkerlund.

– Så det du sier er at man ikke vil høre noen sanger som hyller egne spillere fra Viking-fansen i sesongen som kommer?

– Hvis du spør oss i dag, så er svaret ja. Men som spillerne sier: Du skal aldri si aldri, svarer Åkerlund.