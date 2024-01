Det er snart et år siden Fossesholm gikk et verdenscuprenn og det er tre år siden 22-åringen var på pallen i et verdenscuprenn. Etter VM i Oberstdorf for tre år siden trente hun seg i senk.

Landslagstrener Svarstad vet ikke når hun står på startstreken igjen.

– Jeg vet ikke når hun er tilbake. Det er jeg ikke sikker på om hun vet selv heller, sier Svarstad til VG.

Mens landslagskolleger går skirenn i Tour de Ski var Fossesholm i bryllupet til Therese Johaug nyttårsaften.

– Jeg er veldig opptatt av ikke å pushe henne. Hun må selv kjenne når hun har lyst til å stille til start, sier Svarstad.

BRYLLUPSGJEST: Helene Marie Fossesholm på vei inn til vielsen mellom Therese Johaug og Nils Jakob Foss på Røros nyttårsaften. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Fossesholm fortalte til VG før sesongstart i 2022 at hun aldri hadde trodd at hun skulle bli overtrent.

Etter gjennombruddet som ankerkvinne på VM-stafetten i 2021 da Norge tok gull, ble hun spådd en lysende langrennskarriere og mange sammenlignet henne med Therese Johaug.

Nå vil landslagsledelsen av 22-åringen skal matches forsiktig på vei tilbake.

– Man må prøve seg på litt lavere nivå først. Det ville være tungt å bli kastet rett ut i verdenscup, sier Svarstad mens han myser mot solen og fjellene i Davos.

Landslagstreneren tror hun kommer til å gå skirenn denne sesongen, men kan ikke love det.

Jessie Diggins leder touren sammenlagt når to renn gjenstår. Kerttu Niskanen er nummer to, Jonna Sundling nummer tre, mens Heidi Weng er beste norske på 4. plass - 57 sekunder bak Diggins. Det ble en kaosdag for damene i Davos torsdag. Nå går turen videre til Italia og Cavalese.

Landslagstrenerkollega Stig Rune Kveen forteller at Fossesholm trener godt for tiden.

– Jeg vil si at det går bedre med Helene. Det er ikke sikkert det tar så lang tid før hun er tilbake på skirenn, vi får se.

– Er det grunn til å tro og håpe at hun går skirenn i januar?

– Det vil ikke jeg svare på, men det går rett vei. Vi håper hun er på start etter hvert, svarer Kveen.

BRYLLUPSFEST: Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Marit Bjørgen var to av Therese Johaugs forlovere. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ingvild Flugstad Østberg ser også Tour de Ski fra sofaen. Midt i november ble det klart at hun ikke hadde bestått helseattesten.

Landslagslege Ove Feragen forteller til VG at den pr. dags dato fortsatt ikke er bestått.

– Ingvild har veldig tett oppfølging så der gjøres det en vurdering hele tiden. Det er ikke satt noen dato eller en tidsfrist, hun følges opp ukentlig, sier Feragen.