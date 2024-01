Ifølge DN er boligen på 198 kvadratmeter og inneholder fire soverom.

Hverken Bø eller Simonsen har kommentert kjøpet av boligen som hadde prisantydning på 27 millioner kroner.

Med andre ord fikk paret kjøpt boligen vest i Oslo til 1,5 millioner kroner under prisantydning.

I høst solgte Bø en villa i det samme området. Ifølge Dagens Næringsliv kjøpte han den for 16,5 millioner i 2017.

Da den ble lagt ut for salg seks år senere var prisantydningen på 24,5 millioner kroner. Det er imidlertid ikke kjent hva boligen gikk for.

VIN(D) ERE: Tarjei Bø og samboer Gita Simonsen flytter til Vinderen. Her under P3 Gull i 2017 Foto: Mariam Butt / NTB

Skiskytteren hadde ifølge skattelistene en inntekt på 1,65 millioner kroner og en formue på 14,5 millioner kroner i 2022.

Bø skal også eie en leilighet på Grünerløkka, som han kjøpte for 4,1 millioner kroner i 2020.

Tarjei Bø er nummer to i verdenscupen sammenlagt denne sesongen, kun slått av broren Johannes Thingnes Bø.

Søndag var han med på stafettlaget som tok en suveren seier i Oberhof. Til tross for at Bø var involvert i vekslingskluss, vant Norges lag med over to minutter.