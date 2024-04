Det har gått halvannen måned siden den sjokkerende nyheten om at Magne Hoseth var ferdig som Lyngby-trener kom ut. 43-åringen fikk bare 50 dager i sjefsstolen i den danske Superliga-klubben.

Nå er han arbeidsledig og bor hjemme i Molde. Denne uka tok han turen innom podkasten RB-sporten for å prate om sparkingen og veien videre.

– Det er første gang siden jeg var 18 år at jeg har ferie, der jeg ikke må trene eller tenke fotball. Det er litt merkelig, sier Hoseth i podkasten.

Der forteller han om hvordan det var å gi familien den tunge beskjeden om at de skulle flytte tilbake til Norge etter bare noen uker i Danmark. Du får også høre om rådene han fikk fra en illsint Åge Hareide, den unisone støtten han har fått og hva han fyller hverdagen med.

Hoseth avslører også at det har kommet forespørsler fra andre klubber i løpet av den siste tida, og slår fast at han er klar for ny trenerjobb dersom det riktige tilbudet skulle dukke opp.

Det blir også snakk om MFKs perfekte serieåpning. Sammen med Pernille Huseby, Trond Hustad og Martin Brøste blir det også prat om den kommende toppkampen på Aspmyra stadion kommende helg.

Du kan høre episoden øverst i saka, på Spotify eller der du vanligvis lytter til podkast.