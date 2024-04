Vålerenga er klar for NM-finale mot Storhamar etter 5–4 over Oilers fredag kveld. Det er første NM-finale på ti år for Oslo-klubben.

– Helt utrolig. Vålerenga er sultefôret på en finale, beskriver Vålerengas Daniel Bøen Rokseth til TV 2.

– Nervepirrende. Helt jævlig, beskriver sportssjef Anders Myrvold, som berømmer laget for aldri å gi seg.

Tommi Taimi avgjorde det syvende semifinaleoppgjøret, 45 sekunder før slutt.

– Det er fantastisk. En gigantisk lagseier, beskriver Taimi til TV 2.

Vålerenga vant, mye takket være det 18 år gamle hockeytalentet Stian Solberg. Han gikk foran i midtperioden, der Vålerenga «gjorde» semifinalen.

Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg får pucken og ser at det er litt åpen is der. Det er alltid gøy å score mål, men jeg var litt heldig med hvordan pucken spratt. Jeg la den på mål. Litt heldig, og litt skills, sier 18-åringen til TV 2.

Han beskriver soloshowet der han kjørte slalåm gjennom Oilers-laget og plasserte pucken i mål.

Målet, i andre periode, var omtrent like vakkert som det var viktig. Vålerenga hadde fått seg en skikkelig kalddusj. På det tidspunktet sto det 2–0 til hjemmelaget, etter mål av Mathias Trettenes og André Strandborg.

Foto: Carina Johansen / NTB

Det sto 3–3 i kamper, og alt skulle avgjøres i det syvende møtet mellom hockeygigantene.

I løpet av resten av midtperioden snudde Oslo-laget kampen. Thomas Olsen og Stian Solberg sørget for det.

I tredje periode utlignet Tristin Langan for Oilers.

Vålerengas Daniel Bøen Rokseth, Oslo-gutt med ti sesonger bak seg i nettopp Oilers, gjorde dramaturgien komplett da han fikset 4–3 med et langskudd. Det var drøye seks minutter igjen.

Men Oilers og Ludvig Hoff hadde mer på lager: 4–4, fire minutter før slutt.

Vålerenga trengte drøye tre minutter på å svare.

Oslo-klubbens siste NM-triumf kom i 2009 da de slo Sparta Sarpsborg i finalen.