Så ble han påkjørt hardt bakfra av Lance Stroll (25) - og Grand Prix-løpet var slutt for RB-føreren.

– Stroll er for lite oppmerksom og torpederer Ricciardo, sier Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Det er de samme reglene som på vanlige veier, du har skylden når du kjører inn i noen bakfra, sier hans kollega Atle Gulbrandsen.

Men Stroll var rasende på teamradioen:

– Idioten bare tråkket på bremsen.

Aston Martin-føreren mente altså at det var Ricciardos feil.

– Tydeligvis er jeg idioten her, og det var min feil. Jeg prøver å holde igjen så godt jeg kan, men «fuck» til den fyren, sier Ricciardo ifølge motorsporttotalt.com.

– Hvis han ser på det igjen om en time, vil han skylde på seg selv. Men hvis ikke, kan jeg ikke hjelpe ham.

– Selvfølgelig skjer slike ting, men dette burde aldri skje bak sikkerhetsbilen. Jeg så på bildene fra hans bil for å se det fra hans perspektiv. Du kan se at i det han bremser, ser han umiddelbart mot innersiden på sving 14. Han ser ikke på meg i det hele tatt, og når han ser, er han allerede på min bakende.

Daniel Ricciardo sier til Viaplay:

– La oss oss si det som det er: Han kjørte under bilen min.

– Hvis han gir meg skylden, så ... Jeg var i ferd med å roe meg ned da jeg hørte det. Han ødela løpet for meg. Akkurat nå er jeg frustrert, men generelt har det vært en bra helg.

I intervjusonen sa Stroll at var «veldig uheldig» og at det var «merkelig» og «latterlig» at han fikk ti-sekunders straff i løpet.

Kanadieren presiserte dog at Ricciardo ikke bremset mer enn andre biler foran ham.

Da de tre pallførerne ventet på seiersseremonien i «green room», fikk de se episoden på video. Det kom etter at sikkerhetsbilen hadde kjørt inn etter en lang pause fordi Valtteri Bottas blåste motoren.

Det var Max Verstappen som lå først og som derfor styrte omstarten. Verstappen ventet litt med å sette fart. Det medførte et kaos lengre bak i feltet som nederlenderen naturlig nok ikke fikk med seg.

– No way. Oh, oh, oh, sier Verstappen og tørker ansiktet mens han ser reprisen.

Lando Norris (2. plass) ved hans side påpeker:

– Så alt var på grunn av deg?

– Ja, det er min feil, sier Verstappen.

– Vi vet jo ikke hva som skjer - når lederen setter fart, sier Ricciardo til Viaplay.

– Du må bare følge med og se hva som skjer.

Daniel Ricciardo er hardt presset for å prestere etter en skuffende start på VM-sesongen. Red Bull-rådgiver Helmut Marko har antydet at Liam Lawson er klar til å overta om australieren ikke skulle prestere.

