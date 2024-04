Nå har storklubben fra Amsterdam tatt affære etter at VG omtalte episoden som skjedde på en eliteturnering i regi av Norsk Toppfotball.

Halvor Haugland Byfuglien, som er trener for KFUM Oslos 12-årslag for gutter, beskrev henvendelsen slik:

– I helga var jeg på Hamar som trener for gutter 12-laget til KFUM. Idet jeg pakket meg ut av bilen lørdag morgen, ble jeg møtt av en hyggelig fyr på p-plassen. Han presenterte seg og lurte på om jeg hadde en «squad list» – fordi han var «scout» for Ajax. Vi er utgangspunktet glad i speiderbevegelsen i KFUM, men der ble jeg bare paff. Gutter 12 år!

Amsterdam Arena Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters / NTB

VG kontaktet Ajax om episoden onsdag ettermiddag. Omtrent ett døgn senere – etter at klubben har fått sjekket bakgrunnen for historien – kom svaret.

– Vi har tatt dette opp internt med den aktuelle speideren for å unngå at dette skjer igjen, skriver Sophie Rama i klubbens kommunikasjonsavdeling.

– Ajax speider i utgangspunktet kun unge ungdomsspillere innenlands, og de yngste spillerne så mye som mulig i Amsterdam-regionen, skriver Rama.

– Ungdomsturneringer i utlandet besøkes jevnlig, men kun fra et utforskende ståsted og ikke for aktiv speiding. Så forespørselen om troppslisten var utelukkende av interesse og ikke ment for å skape uro.