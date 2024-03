Amerikaneren kjørte svært jevnt med ledertiden, men fikk til en god avslutning og sikret ledelse med to hundredeler i slalåmrennet i svenske Åre.

Shiffrin smilte i målområdet og vinket til kamera.

Sveitsiske Michelle Gisin er for øyeblikket på annenplass, mens kroatiske Zrinka Ljutic er nummer tre.

Thea Louise Stjernesund ligger langt bak, mens Mina Fürst Holtmann kjørte ut. Tre nordmenn har fortsatt ikke kjørt.

Førsteomgang pågår fortsatt.

Amerikaneren pådro seg en skade i kneet da hun falt under utforen i Cortina d’Ampezzo 26. januar. Siden den gang har hun vært på sidelinjen i alpinsirkuset.

Shiffrin ledet totalen sammenlagt før fallet, men er nå på tredjeplass, langt bak ledende Lara Gut-Behrami. Hun har imidlertid et komfortabelt forsprang i kampen om slalåmkulen.

– Jeg hadde elsket å kjempe om totalen, men må erkjenne tingenes tilstand og at det ikke er mulig, så derfor skal jeg bare lene meg tilbake og se hvordan sesongen utarter seg, sa Shiffrin på en pressekonferanse fredag.

TØFF TID: Her er Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde etter sistnevntes fall. Foto: Privat / Privat

Amerikaneren fryktet aldri at skaden skulle være karrieretruende – og drar en sammenligning til kjæresten Aleksander Aamodt Kildes ulykke i Wengen i midten av januar.

– Det var faktisk snakk om liv eller død for ham, sa Shiffrin – og fortsatte:

– De første ukene da han lå på sykehus kostet mye krefter for oss alle, selvfølgelig mest for han. Han kunne ikke sitte oppreist de første to ukene eller gå på toalettet. Nå er han på bedringens vei og det går i riktig retning.

Se video av fallet til Shiffrin: