Det er nyhetsbyrået AP som skriver at Ronaldo har blitt suspendert av forbundet i Saudi-Arabia i én kamp. Han må også betale en bot på rundt 55 000 kroner. Al-Nassr kan ikke anke dommen.

Ifølge rapporter i Saudi-Arabiske-medier skal Ronaldo fortalt komiteen at gesten var en feiring og at det var vanlig å feire sånn i Europa.

Det var under kampen mot Al-Shabab på søndag Ronaldo veivet med armen foran skrittet i retning motstanderens fans. AP skriver videre at Al-Shabab-fansen flere ganger skal ha ropt Lionel Messis navn. Ronaldo skal da ha respondert ved å ta seg til øret for deretter kommet med gesten i foran skrittet.

Messi og Ronaldo har vært store rivaler etter å ha kjempet om tronen som verdens beste fotballspiller i godt over et tiår.

Ronaldo sluttet seg til Al-Nassr i 2022 og er ligaens største profil. Det har blitt en gjenganger at motstanderens supportere forsøker å irritere portugiseren ved å rope Messis navn. Det blir nok ikke mindre av det fremover.