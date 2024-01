TIL bekrefter overgangene i en ordknapp melding på sine nettsider. Lokalavisen iTromsø meldte sjokkovergangen først.

– Jeg har hatt flere fine år i TIL, samtidig kjenner jeg at jeg har lyst til å gjøre noe nytt. Miljøet i Glimt er spennende og de har vært med å heve listen for norsk klubbfotball, forteller Gaute Helstrup på Glimts hjemmesider.

Avtalen mellom Helstrup og Glimt er på fire år.

– Jeg gleder meg til å jobbe med Kjetil Knutsen, sier den nybakte assistenttreneren, som ikke har besvart VGs henvendelser

Klubben fikk beskjeden tirsdag, opplyser TILs styreleder Stig Bjørklund som først bekreftet nyheten overfor NRK. Til Nordlys bekrefter han at Helstrup har en utkjøpsklausul i kotrakten, som nå er utløst av Glimt.

– I kontrakten skal han varsle hvis han har samtale med andre. Vi fikk skriftlig beskjed i går - akkurat slik det gjøres - om at han skal ha samtale med en annen klubb. Vi fikk beskjed i dag om at han hadde bestemt seg for at han går til Glimt. Ikke så mye mer å si om det, sier Bjørklund til Nordlys.

Bjørklund opplyser at utkjøpsklausulen, som ble lagt inn i kontrakten Helstrup forlenget i sommer, tilsvarer en årslønn.

– Gaute informerte oss på nyttårsaften om at han skulle i dialog med en annen klubb, i henhold til et kontraktspunkt, sier daglig leder Øyvind Alapnes til VG.

Tirsdag kom beskjeden om at han sier ja til Bodø/Glimt.

– Denne bransjen slutter ikke å overraske. Som regel er det en ny greie hver uke som man må håndtere. Man vet aldri hva det er.

Helstrup ledet Tromsø til en overraskende bronse denne sesongen. Lille julaften ble han til og med kåret til «årets tromsøværing».

– I media fremstilles det nok som at det er et mirakel skapt av en person, men jeg føler også at det at vi ble årets klubb beviser på så mange parametere at vi har blitt en solid klubb med veldig mange dyktige folk. Vi er veldig sikre på at vi skal klare å bygge videre, sier Alapnes.

Noe overskygget av sjefens overgang flytter også Tromsøs stopper Gundersen til Bodø og Glimt. Gundersen har forhandlet inn en overgangssum som går til Tromsø fra Glimt til tross at kontrakten hans med TIL gikk ut mandag.

– Han har valgt å vise en lojalitet til klubben han kommer fra gjennom å forhandle inn en overgangssum. Det er vi glade for, sier daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes.

Ifølge VGs opplysninger er det snakk om et millionbeløp.

Jostein Gundersen jubler for scoring. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Likevel er det Helstrup som vekker mest oppsikt. Stillingen som assistent i Glimt ble ledig etter at Kjetil Knutsens tidligere høyre hånd, Morten Kalvenes, forlot jobben for å bli med Per-Mathias Høgmo til Urawa Red Diamonds i Japan.

– En blytung dag for Tromsø-supportere. De viktigste personene blir revet vekk på én dag, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen om overgangene for Gundersen og Helstrup.

– Jeg tror supporterne håper at de våkner opp i kaldsvette, og at det var en vond drøm. Hovedtrener og en av de beste spillerne bort på én dag, følger hans kollega Yaw Amankwah opp.

Halvveis ut i fjorårets sesong meldte Geir Bakke overgang fra Lillestrøm til Vålerenga. Ekspertene mener denne overgangen er et like stort sjokk.

– Dette er på nivå med da Geir Bakke gikk til Vålerenga. Like stor overraskelse, etter å ha ført Tromsø til medalje. Det er et sjokk på lik linje med Bendtner til Rosenborg. Og det forteller samtidig om Glimts posisjon i fotball-Norge, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mathisen tror det nå nærmer seg en overgang for Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen til en større klubb, og at Helstrup dermed er hentet inn for å erstatte ham.

– Man blir nysgjerrig på hvilke lovnader Helstrup har fått i Glimt. På sikt ser jeg for meg at han erstatter Knutsen, som er på blokken til flere store klubber i utlandet, istemmer Amankwah.