– Jeg får vel be om unnskyldning for at jeg eksisterer, sier Wikström lakonisk ifølge Aftonbladet.

På passering ved 6,9 kilometer i søndagens tikilometer i den svenske langrennsåpningen i Gällivare, hektet Karlsson på vei forbi Wikström. Du kan se bildene på SVT.

Da kom utbruddet midt i løypa:

– Nei, nei – hva faen?!

– Hun ble sint på meg. Jeg visste ikke at hun kom bak meg. Jeg har dessverre ikke øyne i nakken. Det var uheldig at jeg sto i veien for henne, sier Wikström.

Karlsson mente tydelig at hun hadde forkjørsrett, og hevder i ettertid at han ropte til konkurrenten.

Karlsson er blitt anklaget for å være «drama queen»! Her var hennes respons etter forrige sesong:

Karlsson tapte fart og tid, og det kan ha bidratt til at hun endte på annenplass i løpet – 3,6 sekunder bak overraskelsen Moa Ilar.

Etter løpet sendte hun imidlertid unnskyldningen i retur:

– Jeg får be om unnskyldning her på TV. Men nei, jeg bærer ikke nag til henne. I kampens hete kan det komme stygge ord, sier svensk langrenns store stjerne.

På spørsmål om hva hun har å si til at Wikström ber om unnskyldning for sin eksistens, ber hun selv om unnskyldning for sin hets.

