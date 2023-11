Hoseth er for tida hjemme i Molde under landslagspausen og tok seg tid til å gjeste podkasten RB-sporten denne uka.

Der forteller nordmøringen om det utrolige eventyret på Færøyene.

Han avslører samtidig at det ble trøbbel da han skulle reise med laget til klubbens første gruppespillkamp i Europa Conference League. Sjukdom gjorde at han gikk glipp av den historiske kampen.

– Jeg prøvde å bli med, men på veien til flyplassen på morgenen spydde jeg to ganger. Jeg tror det var greit at jeg ble hjemme, i stedet for å sitte på et charterfly med omgangssjuke sammen med 30 andre. Jeg prøvde å reise dagen etter, men jeg var virkelig nede for telling. Det var litt kjedelig. Man kjenner litt på det når laget spiller den første gruppespillkampen på bortebane, uten at man er med, sier Hoseth i podkasten.

I episoden får du også høre prat om den voldsomme Klaksvik-interessen, trenerdrømmen og årsakene til Moldes varierende prestasjoner.

I tillegg mimrer han om den fantastiske frisparkscoringen mot Rosenborg på Ullevaal stadion i 2013 – som har tiårsjubileum i neste uke.

Trond Hustad og Martin Brøste deltar også i episoden. Den kan du høre øverst i saka, på Spotify eller der du vanligvis lytter til podkast.