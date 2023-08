Berge svarer etter Haaland-skepsisen: – Det er sterkt å stå så rakrygget

BURNLEY (VG) (Burnley – Man. City 0-3) For under en uke siden mente ekspert Carl-Erik Torp at «det gode liv» kunne gjøre noe med sulten til Erling Braut Haaland (23). Men jærbuen svarte med to mål i ligaåpningen og roses av Sander Berge (25).