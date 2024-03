Rivalene Linn Svahn og Jonna Sundling hadde ikke sjanse da Skistad skled opp og avgjorde allerede før (!) oppløpet med superglid på skiene.

Da Skistad krysset mållinjen hysjet hun på det svenske publikummet – som buet på henne før start.

– Det var det jeg trengte for å ta hjem dette, sier Skistad til VG.

– Det er kult at hun byr på det. Det er litt show. Hun er «outstanding» i dag, sier svenske Emma Ribom til VG.

Konnerud-lynet har nå gjort hat trick i Lahti, Drammen og Falun.

Skistad utlignet med det Svahns fem seirer i sprint. De er begge historie med totalt 11 pallplasser i sprint denne vinteren. Ribom (2) og Sundling (1) har vunnet de tre øvrige sprintene.

– For en sprinter vi har i Skistad. Gjør alt rett. Bruker ikke en kalori mer enn hun må. Ren og skjær lekestue, sier Niklas Dyrhaug, Viaplay-ekspert.

Johannes Høsflot Klæbo var totalt overlegen på herresiden og tok sin syvende strake seier i sprint. Lauri Vuorinen og Harald Østberg Amundsen kom bak.

Det mest dramatiske i sprintfinalen var at Erik Valnes og Johan Häggström kolliderte i siste utforkjøring. Svensken ble plassert sist i finalen av juryen.

– Det er klink disk. Forbanna idiot, sa Valnes til Viaplay om Häggström.

– Det er litt urutinert av ham å satse så hardt og komme så nært, sier Valnes til VG.

– Det tenker jeg ikke så mye om. Like etter målgang har man sterke ord i seg. Det er så klart surt for oss begge at vi går i bakken. Det er ingen på stadion som vil at vi skal krasje og få finalen ødelagt, sier Häggström til VG.

Se situasjonen og intervjuet her: