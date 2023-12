– Det er en latterlig utvikling, ropte Viasat-kommentator Daniel Høglund på direkten.

Sør-Koreas svenske trener, Henrik Signell, prøvde midt i 1. omgang seg med å ta ut keeper og kjøre syv utespillere i angrep.

Det endte med fullstendig fiasko.

Bakkerud scoret tre mål på under to minutter fra egen banehalvdel. Norges forsvarsklippe kunne bare slippe ut armene som vinger og juble for at norsk ledelse 8–3 ble forvandlet til 11–3.

Kommentator Høglund raste:

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det Gunnar (Pettersen, ekspertkommentator). Det er ingen håndballfans i verden som vil se ballen bli kastet i åpent mål. Det er nitrist.

Bakkerud var også nær en fjerde scoring.

Ballen gikk i tverrliggeren og ned på streken. Men etter scoringen ble underkjent etter at dommerne sjekket situasjonen på video.

– Det er litt gøy at de prøver på syv mot seks. Da får vi trent på det, sier ass. landslagstrener Tonje Larsen til Viaplay i pausen.

Resten av kampen ble en lek for Norge.

Camilla Herrem lekte seg og leverte fantastisk effektivitet i den siste kampen nær hjemmet på Sola. Venstrekanten satte inn seks strake mål. Norge gikk til pause med ledelse 20–11.

– Jeg setter pris på å spille her. Jeg har familie og venner på tribunen. Det er sykt spesielt. Jeg har elsket hver eneste sekund på banen, sier Herrem til Viaplay.

Katrine Lunde (43) var tilbake med syv redninger etter seks uker på skadelisten.

– Det var godt å få en kamp igjen. Det var ingen perfekt kamp, men vi får ta det steg for steg, sier Lunde til Viaplay.

– Jeg føler ikke at jeg var hemmet i kamp. Jeg jobber videre med det som ikke er bra, fortsetter målvaktskjempen.

Nora Mørk var også tilbake etter leggskaden, og hennes fininnstilte venstrearm serverte seks målgivende pasninger før pause.

KLEM: Nora Mørk og Katrine Lunde ga hverandre en god klem etter seieren. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg kjente ikke noe til leggen. Det var godt å gi seg til pause, selv om jeg følte at jeg kunne spille videre, sier Mørk til Viaplay.

– Ingen bør være nervøs for Nora, sier Viaplay-ekspert Ole Erevik.

Etter pause fortsatte det ikke på samme måten. Norge slet med scoringene. Omgangen var resultatmessig jevn.

Katrine Lunde reddet straffe før Emilie Hovden bommet på et forsøk fra 7-metersmerket. Også Camilla Herrem røk på et par bom, men ble fortjent kåret til banens beste spiller.

TAKK STAVANGER: Norge fortsetter VM i Trondheim. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Feilene om bomskuddene florerte i Norges dårligste periode hittil i VM. Sør-Korea begynte å ligne på seg selv igjen.

Men var aldri i nærheten av seier.

Sanna Solberg-Isaksen kom inn for Herrem med fire scoringer. Dermed ble 2. omgangen vunnet 14–12. Godkjent av Norge.

Men ikke mer.

Nå går reisen videre til hovedrunden i Trondheim. Første kamp går onsdag kveld, mot Angola eller Island.

– Jeg gleder meg. Jeg har bodd åtte år av mitt liv i Trondheim og har svigerfamilien der. Det gir meg utrolig mye energi, sier Camilla Herrem.

VG-børsen

Katrine Lunde 6

Olivia Lykke Nygaard 4

Maren Aardahl 7

Stine Skogrand

Nora Mørk 6

Stine Bredal Oftedal 5

Kristine Breistøl –

Vilde Ingstad 5

Ingvild Bakkerud 7

Kristina Novak –

Camilla Herrem BB 8

Sanna Solberg-Isaksen 6

Henny Reistad 5

Emilie Hovden 3

Maja Furu Sæteren –

Thale Rushfeldt Deila 6

Thorir Hergeirsson (trener) 6