Glem Mummitrollet, Marimekko og Nokia. Denne onsdagen i desember er det Daniel Håkans som er det største som har kommet fra Finland – om du spør Vålerenga-fansen.

Den finske landslagsspillerens scoring i andre omgang betydde mye for et presset bortelag.

I sluttminuttene la Juklerød på til 2–0 foran den tilreisende VIF-fansen.

– Det var fint. 2–0 borte er sterkt og Kristiansund er et godt lag, sier vingbacken til TV 2.

Vålerenga-trener Geir Bakke takket bortetribunen etter kampslutt før han ydmykt spurte VIF-fansen:

– Kan jeg få ta med de gutta inn nå? De kan ikke bli syke og skal ha i seg alt de kan sånn at vi er klare igjen om noen dager, sa Bakke før fansen jublet hemningsløst.

Søndag venter returoppgjøret i Oslo. Der har Vålerenga sikret seg et meget gunstig utgangspunkt.

PUNKTERTE KAMPEN: Simen Juklerød gratuleres av Henrik Bjørdal etter å ha scoret sitt første mål for sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Håkans var et uromoment hele veien i det første oppgjøret. Med fart og teknikk rev han til tider hjemmelagets spillere i fillebiter.

Med en lekker avslutning på første touch sendte han Vålerenga i ledelsen. Etter en nervøs time var det som mange, mange kilo forsvant fra skuldrene til alle med hvite bortedrakter.

– Fortjent ledelse til denne gjengen, sa Jesper Mathisen, til bildene av et blussende bortefelt feirende sammen med Håkans og lagkameratene.

DAN THE MAN: Daniel Håkans satte fyr på bortefeltet med sin scoring. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da Simen Juklerød satte ballen i mål etter et flott Vålerenga-angrep, var all tvil over. Bortefansen kunne sette seg på den lange bussturen tilbake til hovedstaden med en god ledelse før returen på Intility søndag.

Det kunne dog sett annerledes ut rett før pause.

Så Benjamin Stokke, som neppe kunne drømt om en bedre mulighet. Helt alene fikk han heade mot målet til Sjøeng, men den tidligere Vålerenga-spissen satte ballen utenfor.

– Der bør Stokke treffe mål og gi hjemmelaget 1–0. KBK burde ha gått til pause med ledelsen, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Bortsett fra det hadde hjemmelaget lite å by på. Vålerenga tok et langt steg mot fornyet eliteseriekontrakt.

Men speaker på Nordmøre Arena ga en klar beskjed til Kristiansund-fans som eventuelt har gitt opp håpet:

– Vi er jævelsk god på bortebane!