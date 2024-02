KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen avslørte tidligere denne uka at den ledige hovedtrenerjobben i Start stod mellom tidligere Kristiansund-trener Christian Michelsen (47) og Stabæk-assistent Azar Karadas (42).

Tirsdag kveld var TV 2 først ute med å erfare at Start har bestemt seg for å gå for Karadas. Etter det Fædrelandsvennen vet, skal partene være enige om de personlige betingelsene i hans avtale. Kun en enighet med Stabæk gjenstår nå før Karadas kan bli presentert som klubbens nye hovedtrener.

I ny episode av podkasten «FVN Fotball» diskuterer vi den nært forestående ansettelsen av Karadas, hva tidligere lagkamerater og spillere sier om han som trener og hva vi forventer blir annerledes i Start under hans ledelse.