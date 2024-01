VG erfarte tidligere onsdag at Hauge var på plass i Bodø. Nå bekrefter Bodø/Glimt at han har signert for klubben han ble seriemester med i 2020.

Lånet strekker seg ut 2024, men Bodø/Glimt har sikret seg opsjon på kjøp i avtalen.

– Det at jeg er tilbake for en litt lengre periode ser jeg frem til, sier den hjemvendte vingen på pressekonferansen.

Samtidig bekrefter sportslig leder Håvard Sakariassen at Glimt har akseptert et bud på Amahl Pellegrino.

– For en time siden aksepterte vi et bud på Pellegrino. Han er ikke solgt – vi har akseptert et bud. Så er det en prosess som må gå på baksiden av det, sier Sakariassen.

Forrige uke kunne VG melde at den amerikanske MLS-klubben San José Earthquakes har kommet med et tilbud til Eliteseriens toppscorer i 2023.

Pellegrino ble også kåret til årets spiller i Eliteserien forrige sesong.

Hauge returnerer til de regjerende seriemesterne etter å ha vært utenlandsproff siden høsten 2020.

– Det er en revansjelysten «JP» som sitter her. Jeg ser frem til å komme i gang.

– Jeg tror alle som har fulgt med meg skjønner hva jeg snakker om. Jeg har mistet det som kjennetegner meg som spiller. Det håper jeg å bruke tiden her på å finne tilbake til, fortsetter han.

24-åringen fikk sitt store gjennombrudd i Glimt og Eliteserien i 2019, før han ble solgt til AC Milan året etter.

Hauge lånes ut fra den tyske storklubben Frankfurt og var på lån i belgiske KAA Gent forrige sesong.

Etter Glimt-exiten i 2020 har han kun startet 14 seriekamper totalt i Milan, Gent og Frankfurt.

Han er én av mange Glimt-spillere som vender tilbake til klubben etter å ha prøvd lykken i utlandet siden 2019.

Nylig ble Håkon Evjen hentet tilbake. Tidligere sesonger har både Patrick Berg, Marius Lode, Fredrik Bjørkan og Nikita Haikin returnert til Glimt etter korte opphold utenfor Norge og Eliteserien.

Jens Petter Hauges ligakamper etter overgangen fra Bodø/Glimt: Vis mer ↓ Eintracht Frankfurt 23/24: 0 kamper fra start, 10 innhopp KAA Gent 22/23: 1 kamp fra start, 16 innhopp. Eintracht Frankfurt 21/22: 9 kamper fra start, 17 innhopp, 2 mål, 2 målgivende Milan 20/21: 3 kamper fra start, 15 innhopp, 2 mål Totalt: 12 kamper fra start, 58 innhopp, 4 mål, 2 målgivende.

