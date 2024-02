Det er på tide å ta Novak Djokovic.

– Nå har jeg tapt mot ham litt for mange ganger. Det er gøy å prøve å slå ham, sier Ruud.

Psykolog-kjæresten Maria Galligani er med verden rundt og heier på Ruud.

– Hun har sagt til meg at en mannlig hjerne ikke er ferdig utviklet før man 25 år. Nå er jeg blitt 25, sier Ruud til VG og ler litt.

– Så nå er det på tide ikke å være en liten gutt lenger, men ta litt ordentlig voksne valg. Være litt mer mann, fortsetter han.

I NORGE: Casper Ruud slo Martins Rocens lekende lett i Davis Cup i Fjellhallen på Gjøvik fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Casper Ruud er hjemme i Norge for å spille tennis. Fredag feide han over nummer 1384 i verden, Martins Rocens fra Latvia, i Davis Cup på Gjøvik. Kampen var over på mindre enn 50 minutter.

Fredag venter den danske tennisstjernen Holger Rune i Telenor Arena.

– Jeg er ung, men tiden renner fort ut i tennis. Det er bare ti år igjen før jeg nærmer meg slutten av karrieren.

ATP ranking Vis mer ↓ Topp 7 1. Novak Djokovic, Serbia – 9855 poeng 2. Carlos Alcaras, Spania – 9255 poeng 3. Daniil Medvedev, 8765 poeng 4. Jannik Sinner, Italia – 8310 poeng 5. Andrej Rubljov, 5050 poeng 6. Alexander Zverev, Tyskland – 5030 poeng 7. Holger Rune, Danmark – 3775 poeng ... 12. Casper Ruud, 2965 poeng

12. september 2022 var Ruud nummer to i verden. Da hadde han vært i to Grand Slam-finaler på fire måneder. Nå er han nummer 12. Men målet er stadig det samme, han vil bli nummer én i verden og han vil vinne en Grand Slam-tittel.

– Det er en vanskelig oppgave, men det som er bra er at jeg vet litt hva som kreves. Hvor mange gode resultater jeg må ha i løpet av et år for å komme meg dit. Jeg har klart det en gang før, så på en måte er det enklere å klare det en gang til, sier Ruud.

Så korrigerer han seg selv.

– Eller jeg kan ikke si jeg har klart det helt, for det aller største målet er å komme seg til nummer én.

25-åringen fra Bærum røk ut i tredje runde i Australian Open i januar. Han er veldig ydmyk når han snakker om at han har vært nummer to i verden.

Novak Djokovic har vært verdensener i over 400 uker til sammen (det er nesten åtte år), men da Ruud var nummer to sank serberen på rankingen siden han nektet å ta coronavaksine.

Djokovic ble utestengt fra mange turneringer og tapte rankingpoeng.

Tror du Casper Ruud slår Novak Djokovic noen gang? Ja, selvsagt! Tja, vanskelig å si, vil gjerne tro det. Nei, Djokovic er rett og slett for god.

Ruud har møtt Djokovic fem ganger og tapt fem ganger, første gang i 2020, siste gang i finalen i French Open sist sommer. Nordmannen har faktisk aldri tatt et sett mot serberen.

– Nå har jeg tapt mot ham litt for mange ganger. Det er et av årets mål å slå ham, sier Ruud.

Han forteller om utfordringene ved å klatre opp mot 2.-plassen igjen.

– Når du har vært der oppe får du mer tid på TV-skjermen, det er flere som analyserer spillet ditt. Så jeg er litt mer utsatt, det er flere øyne som ser kampene mine, sier Ruud til VG.

Siden han, for å bruke hans egne ord, røk på «hue og rompa» ut av US Open i fjor høst har han fokusert mye på en mer aggressiv spillestil. Den kommer hverken over natten eller av seg selv, så den er fortsatt under utvikling. Han forteller at det går rett vei.

– Jeg skal bli bedre på flere ting, lover Ruud.

Fredag starter Ultimate Tennis Showdown på Fornebu. Det er mest show og spillerne har kallenavn, Holger Rune kalles «The Viking» og Ruud har fått navnet «The Ice Man».

De møtes i kamp nummer fire. Oppgjøret blir kalt «slaget om norden» Lørdag møter Ruud både Dominic Thiem og Aleksander Bublik.

Men den ultimate utfordringen i år er altså Novak Djokovic.

– For nå er jeg ingen guttunge lenger, sier Ruud og ler.